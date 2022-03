Knackiger Salat, knuspriges Fleisch und hausgemachte Saucen: Ein leckerer Döner geht in Sömmerda immer.

Die besten Döner in Sömmerda: Das sagen unsere Leser

Sömmerda. Mit und ohne Fleisch, mit Falafel, Halloumi, Gemüse – oder ganz individuell: So wird der Döner zubereitet. Wir wollten wissen: Wer macht den besten Döner in Sömmerda?

50 Jahre jung - die Berliner Erfindung Döner ist aus der Imbisskultur nicht mehr wegzudenken. 1972 steckte Kadir Nurman als Erster das Fleisch in einen Fladen - und hatte den Döner erfunden. Heute ist er so beliebt wie Currywurst, Burger - und tatsächlich auch wie die Thüringer Bratwurst.

Via Facebook hatten wir unsere Leser gefragt, wo es in Sömmerda den besten Döner gibt. Mit einer so regen Teilnahme hatten selbst wir nicht gerechnet. Stand Dienstag, 1. März, wurde unsere Frage 191 Mal beantwortet. Dabei handelt es sich hierbei keineswegs um eine repräsentative Studie, sondern vielmehr um ein kulinarisches Stimmungsbild.

Für unsere Leser scheint die D-Frage keine schwere: Wer guten Döner wiil, geht zu "Döner Bistro Schahi" in der Straße der Einheit. Nicht nur das freundliche Personal wird gelobt, auch die Lieferung erfolge schnell. Und das Essen schmecke sowieso super.

Außerdem weit vorn auf der Beliebtheitsliste: der Döner am Obi Markt in der Mainzer Straße. Da werden sogar kleine persönliche Geschichten erzählt: "Immer, wenn ich nach Sömmerda muss, versuche ich, gegen Mittag zu fahren, um dort den besten Gyrosdöner zu futtern, den es gibt", schreibt etwa Sandra Klein. Er würde mit viel Liebe zubereitet - "egal, wie lang die Schlange ist." Und Ulrike Ehrich ergänzt: "Er ist preiswert, und ich liebe den dort, weil zum einen das Fleisch so schön klein ist [...] und weil er alles schön verteilt." Außerdem habe der Besitzer immer ein Späßchen auf Lager.

Mindestens ebenso häufig wie die ersten beiden wird Döner Pamukkale in der Frohndorfer Straße genannt: "Immer lecker. Wenn ich mal ab und zu in der alten Heimat bin, ist ein Weg dahin immer drin", so Jennifer Köttig. Und während Beatrice Gießler dort bereits mit ihren Eltern speiste, möchte auch Corinna Weber "nur die von Pammukkale". Frank Kaiser isst dort mindestens einmal pro Woche.

Das "Antalya" in der Auenstraße kann ebenso auf Stammkunden zählen wie "Ela's" am Stadtring: "Nichts geht über Antalya! Preis-Leistung stimmt da definitiv! Bei den anderen muss ich zwei Döner bestellen, um satt zu werden", argumentiert Marius Leisner.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt? Im "Berlin Döner" in der Bahnhofstraße gibt es laut Doris Ingerberg "leckeres und reichliches Essen", die Bedienung sei nett und kundenfreundlich. "Man wird immer herzlich begrüßt, und es ist gemütlich."

Tatsächlich gibt es aber auch Menschen, die in Sömmerda gar nicht fündig werden: "Tut mir leid für Sömmerda, aber den besten Döner gibt es im Kölledaer Grillhaus (Johann-Sebastian-Bach-Straße). Da schmeckt das Fleisch wenigstens immer gleich gut", erklärt Andreas Engels. Und Björn Mähler outet sich als kulinarischer Feinschmecker: "Den besten Döner gab es in den 90ern - als es noch Döner waren." Dann seien ihm wohl als Alternativen das Pizza Döner Eck in der Feldstraße oder aber auch Imbiss Krause in der Langen Straße ans Herz gelegt.

Wir stellen fest: Das gefüllte Fladenbrot zählt zu den beliebtesten Gerichten, ist aber Geschmackssache. Es gibt die unterschiedlichsten Vorlieben. Die Entscheidung ist auf jeden Fall nicht einfach. Der Verkaufsschlager Döner ist aus Sömmerda anscheinend nicht mehr wegzudenken. In diesem Sinne: reinbeißen und guten Appetit.

