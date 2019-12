Die Planschmiede für Südharzer Kirchen

Das Dach undicht, faulendes Holz, berstendes Mauerwerk: St. Martin war in den 1980er-Jahren zum Abriss freigegeben. Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, gehört die Bielener Kirche mit ihren Doppelemporen, dem geschnitzten Marien-Flügelaltar und der markanten Freitreppe an der Südseite zu den schönsten im Südharz – und zu jenen mehr als 150 Gotteshäusern, deren Sanierung Sixtus Hermanns plante und begleitete.

2021 soll für eine sechsstellige Summe die Fassade von St. Martin saniert werden – und damit ist die Kirche wieder auf dem Schreibtisch des Bleicheröder Bauingenieurs. Zwei bis drei Jahre Vorlauf eines Bauprojekts seien normal, nicht nur wegen der nötigen Genehmigungen. „Was sich hinzieht, ist auch die Realisierung eines tragfähigen Finanzierungsplans.“ Werden Kirchen saniert, geschieht das meist dank Gelder der Kirche selbst, staatlicher Denkmal- oder Städtebaumittel sowie privater Spender. Nicht zu vergessen die Stiftungen von Mäzenen wie der Oetker-Familie oder den Hamburgern Katharina und Gerhard Hoffmann, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Stiftung KiBa. Sixtus Hermanns wusste seine engen Kontakte schon zugunsten mancher Kirchgemeinde zu nutzen.

Jahrelang beschäftigten ihn DDR-Wohnbautypen

Der 60-Jährige ist eine Instanz im Südharz – seine Fachkenntnis, gepaart mit der Leidenschaft für die historischen Gemäuer, sucht seinesgleichen hierzulande. Dass er zu DDR-Zeiten nach dem Studium des konstruktiven Ingenieurbaus beim Hochbau Nordhausen ab 1983 jahrelang Schulsporthallen und Wohnbautypen wie den Satteldach-Plattenbau WBR 85 jeweils an die vorgesehenen Standorte statisch anpasste, später auch Heizhäuser plante, ist kaum vorstellbar.

Nachdenklich blickt er auf seine 80er zurück: „Der Wohnungsbau war Staatsziel der DDR – und währenddessen verfiel die kunstgeschichtlich wertvolle Bausubstanz. Das tat weh.“ Nicht nur der Fachwerkbau am Bleicheröder Zierbrunnenplatz, wo er einst zur Schule ging, war später nicht mehr zu retten – Ende der 80er wurde das Haus abgerissen.

Im Januar 1989 wechselt Sixtus Hermanns zur Sondershäuser Restaurierungswerkstatt des VEB Denkmalpflege Erfurt, betreut als Projektant beispielsweise Hue de Grais in Wolkramshausen oder das Sondershäuser Schloss. Sein Arbeitsplatz wird Burg Lohra, eine Außenstelle der Restaurierungswerkstatt. Hier lernt er Clara Döring kennen, vielen bis heute als „Burgfräulein“ in Erinnerung, mühte sie sich doch über Jahrzehnte, die Burg zu erhalten. Mit wenig Geld und bis ins hohe Alter. Lohra samt seiner national bedeutsamen Doppelkapelle gehört heute einem Weimarer Verein Offene Häuser – und auch Sixtus Hermanns muss zusehen, wie dieser Schatz einer Rettung harrt.

Wird er gerufen, ist er zur Stelle: Vor Baubeginn ist der Bauzustand des Gebäudes zu analysieren, sind Schäden aufzunehmen und zu kartieren, gilt es Maßnahmen daraus abzuleiten, Kosten zu ermitteln, Finanzierungspläne zu erstellen, Ausschreibungen durchzuführen. Und nach der Baubegleitung folgt die Abwicklung, müssen Verwendungsnachweise für Fördermittelgeber geschrieben werden.

Kaputte Dächer, Risse im Mauerwerk, Schwammbefall – damit hat Sixtus Hermanns oft zu tun. Auch statische Probleme sind zu lösen, Baufehler von einst zu beseitigen: „Zu DDR-Zeiten fehlte es doch an Material, auch an Know-how.“

Schon im Mai 1990 macht sich Sixtus Hermanns selbstständig. „Es war doch absehbar, dass die Betriebe Schwierigkeiten bekommen.“ Zunächst sei auch nicht an Denkmalpflege zu denken gewesen, verdiente er sein Geld mit Geschäftsumbauten.

Weihnachten zieht es ihn nach Volkenroda

Doch das änderte sich, viele wurden sensibler für den Wert der Denkmäler. Heute blickt er auf große Kirchensanierungen wie in Bielen, Leimbach und Stempeda zurück, auch St. Petri in Mühlhausen, St. Bonifatius in Sömmerda, St. Georg in Mansfeld oder St. Petri in Eisleben waren seine Baustellen. Nicht zu vergessen sein „geliebtes Memleben“, dem Sterbeort von Kaiser Otto dem Großen: Drei Jahrzehnte wirkt der Bleicheröder Denkmalfachmann inzwischen am Kloster als Projektkoordinator und Planer. „An diesem außergewöhnlichen Ort arbeiten zu dürfen, ist eine hohe Ehre.“

Vor den vielen Ehrenamtlichen und Kirchbauvereinen, ihrem Stehvermögen, zieht er den Hut. Nur dank derer seien viele Kirchen oder auch die Apostelbrücke bei Niedergebra gerettet worden. Viel sei seit den 90ern erreicht worden, noch aber liege in der mitteldeutschen Kirchenlandschaft auch manches im Argen. Neben der Bielener Kirche beschäftigt Hermanns derzeit auch die Petrikirche in Mackenrode. An der Wegekapelle in Elende und St. Marien in Bleicherode soll es nächstes Jahr weitergehen.

„Ich freue mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenn die Leute sonntags unterwegs sind und sich freuen können, ist das doch wunderbar.“ Es gehe, betont er, beim Erhalt der Denkmäler nicht um eine hochgebildete Elite, sondern um den einfachen Menschen. „Kunst und Kultur sind für alle da.“

Sixtus Hermanns ist Christ, nahe steht er auch der Gedankenwelt und Pantheismus des Freigeistes Giordano Bruno. Erlaubt es die Zeit, wolle er zu Weihnachten Kloster Volkenroda besuchen, erzählt der Bleicheröder. „Ende der 80er war das einer der trostlosesten Flecken Thüringens. Heute freue ich mich, dass es so schöne Orte gibt.“