Die Top-10-Tipps für das lange Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Die kleinen und großen Aktiven zeigen auf einer Bühne am Vereinshaus in Bad Blankenburg ihr Können. Am 1. Mai sind die Türen hier wieder geöffnet.

Saalfeld-Rudolstadt. Von Shoppingnacht über Schicht im Schacht bis Salonorchesterrevue: Darauf kann man sich am Wochenende im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt freuen.

Die Natur lockt ins Freie und für die meisten steht ein langes Wochenende bevor. Da ist Abwechslung willkommen. Die wird in Saalfeld-Rudolstadt reichlich geboten. Über den Weideaustrieb am Sonntag und die Premiere einer Haflinger-Auktion am Montag im Gestüt in Meura ist schon ausführlich berichtet worden, ebenso über das Oldtimertreffen am 1. Mai in Sitzendorf.

Eine Übersicht über Maibaumsetzen und Walpurgisfeuer gibt es an anderer Stelle. Hier kommen zehn weitere Veranstaltungstipps.

1. Shoppen bis Mitternacht

Sowohl in Saalfeld als auch in Rudolstadt laden die Innenstadthändler am Freitagabend zum Shoppen bis tief in die Nacht ein. Dazu gibt es zahlreiche Aktionen und Live-Musik. In Rudolstadt erwartet die Besucher unter anderem eine Feuershow und Samba-Tänzer, in Saalfeld eine Shopping-Safari.

2. Vernissage in der Begegnungsstätte

Eine Fotoausstellung von Martin Geisler wird am Freitag ab 18 Uhr in der Stadtteilgalerie Kopernikusweg in Schwarza-Nord eröffnet. Neben seiner Berufung als Professor für Kultur und Medien am Fachbereich Sozialwesen der Ernst-Abbe-Hochschule Jena ist Martin Geisler in verschiedenen Kunstformen aktiv. Auch in der Fotokunst geht er verschiedenen Konzepten nach. Er stellt bis zum 14. Juli aus.

3. Erlebnisführung im Schacht

Zu einer abendlichen Erlebnisführung unter dem Motto „Schicht im Schacht“ laden die Feengrotten am Sonnabend um 18.30 Uhr ein. Die Besucher begeben sich mit Steiger Friedrich und seiner Frau auf eine spannende Zeitreise. Mit der Grubenlampe geht es durch zum Teil unbeleuchtete Strecken, so dass man sich in die Zeit des mittelalterlichen Bergbaus zurückversetzt fühlt.

4. Konzert im Liebhabertheater

In der Reihe „Beflügelt“ stellt das Liebhabertheater Schloss Kochberg am Sonnabend um 17 Uhr die diesjährigen Stipendiaten der an diesem Theater angesiedelten Stiftung Elfrun Gabriel für hochbegabte internationale junge Pianistinnen und Pianisten an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig im Konzert vor. Die Meisterschülerin Jeram Park und der Meisterschüler Daon Choi (beide aus Südkorea) spielen Werke aus Barock, Klassik und Romantik.

5. Kulinarischer Vortrag im Schillerhaus

Um Tee-Gesellligkeit um 1800 geht es am Sonnabend ab 15 Uhr bei einem kulinarischen Vortrag mit Verkostung im Rudolstädter Schillerhaus. Zelebriert wird eine Tee-Zeit mit verschiedenen Sorten Teegebäck nach Le Goullons originalen Rezepten, die die kanadische Küchenhistorikerin und Köchin Tanya Harding nachbäckt und zur Verkostung sowie Vorführung ihrer historischen Teemaschinen mitbringt. Zur Einstimmung schildert der Weimarer Stadtarchivar Jens-Jörg Riederer, wie es bei diesen Teezirkeln im 18. Jahrhundert zuging.

6. Lust und Frust am Fürstenhof

Die Kammerzofe führt bei der Erlebnisführung „Lust und Frust am Fürstenhof“ auf der Heidecksburg am Sonnabend um 15 Uhr Besucher durch die privaten Wohngemächer der Fürsten. Dabei vergisst sie die ihr gebotene Diskretion und erzählt überschwänglich streng gehütete Geheimnisse über die glamouröse und lustvolle Welt der Fürsten.

7. Tanzen im No. 8 in Rudolstadt

Eine Mischung aus Livemusik und Discoformat gibt es am Sonnabend ab 21 Uhr im „No. 8 – kultur und mehr“ in der Rudolstädter Freiligrathstraße. Eine gute Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen und Freunde zu treffen. Für die Musik sorgt DJ Böhmi. Der Veranstalter will damit an die legendäre P 30 in der Kleinkunstbühne anknüpfen.

8. Salonorchester-Revue im Stadthaus

„Liebe hin, Liebe her“ ist der Titel einer Salonorchester-Revue mit Markus Seidensticker, Katrin Strocka und den Thüringer Symphonikern. Ein Abend für Frischverliebte, heimlich Liebende und natürlich für alle Lebenskünstler, die ihre große Liebe längst gefunden haben. Zu erleben am Sonnabend um 19.30 Uhr im Stadthaus in Rudolstadt.

9. Nostalgietag an der Bergbahn

Traditionell wird sich bei der Thüringer Bergbahn am 1. Mai den Anfängen besonnen. Vor 100 Jahren war die Standseilbahn als Teil der Bergbahn eröffnet worden. Das wird am Nostalgietag von 12 Uhr bis 16 Uhr wieder ein Stück lebendig. Zudem startet mit dem Aufsetzen der Cabrio-Wagen die Freiluftsaison.

10. Offene Türen im Vereinshaus

Wie seit vielen Jahren gibt es auch diesmal wieder am 1. Mai ab 10 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ im Vereinshaus in Bad Blankenburg, gestaltet von den Karnevalisten. Bei Maibowle und musikalischer Unterstützung durch die Blaskapelle Fröbelstädter Musikanten wird der Tag eingeläutet. Mitmachaktionen gehören hier ebenso wie regionale Spezialitäten, ein Kaffee- und Kuchenbasar, sowie ein Programm der Aktiven am Nachmittag dazu.