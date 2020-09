Die Weihnachtsbäume sind schon ausgesucht

Diese Fichte auf einem Grundstück in der Karl-Marx-Straße in Sömmerda soll der Weihnachtsbaum auf dem Sömmerdaer Markt werden.

Noch sind es mehr als drei Monate bis zum Weihnachtsfest. Doch Bastian Wulf von der gleichnamigen Baumschule auf der Weißenburg in Sömmerda steckt schon mitten in den Vorbereitungen. Die beiden Weihnachtsbäume für das Rathaus und den Böblingen Platz sind sogar schon dingfest gemacht. „Der Aufruf unter Privatspendern wurde gehört“, berichtet Wulf. So wird eine zehn Meter hohe Fichte aus der Karl-Marx-Straße in Sömmerda den Rathausplatz schmücken. Ebenfalls eine neun Meter hohe Fichte vom Rollsberg in Orlishausen hat sich der Fachmann für den Böblinger Platz ausgesucht. Der lange Vorlauf ist wichtig. „Wir müssen die Fällgenehmigung einholen und wenn nötig auch Straßensperrungen für den Transport beantragen“, nennt er zwei Gründe. Im November werden dann die Bäume gefällt.