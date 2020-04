Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diese großen Festivals, Sportveranstaltungen und Feste in Thüringen fallen aus

Nach dem wegen der Corona-Pandemie durch die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Schaltkonferenz am 15. April beschlossenen Aus für Großveranstaltungen bis zum 31. August sind in Thüringen bereits zahlreiche Festivals, Sportveranstaltungen, Volks- und Stadtfeste abgesagt oder verschoben worden oder sind von der Absage bedroht. Vom Krämerbrückenfest über Vogelschießen, Kulturarena, Rolandsfest bis zum Rennsteiglauf – das ist der aktuelle Stand zu den Veranstaltungen in Thüringen:

Apoldaer Musiksommer in der Schwebe

Die Chancen, dass der Apoldaer Musiksommer – bei dem in diesem Jahr am 21. und 22. August Clueso und Sarah Conner als Headliner auftreten sollten – nicht als Großveranstaltung untersagt wird, sind gering. Man könne zwar abwarten, wie der Freistaat Thüringen die Bund-Länder-Verständigung bezüglich „Großveranstaltungen“ interpretiert, bzw. ob die bis Ende August geltende Regelung vorzeitig kippt. Stefan Zimmermann, Geschäftsführer der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft (ASeG), erklärte: „Wir denken in mehrere Richtungen, wie wir mit der Situation umgehen. Ein Nachholen und Verschieben, wahrscheinlich ins nächste Jahr, ist eine Option.“

BMW-Treffen „Syndikat-Asphaltfieber 2020″

Das auf dem Flugplatz Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) geplante alljährliche BMW-Treffen „Syndikat-Asphaltfieber 2020″ (9. bis 12. Juli) ist abgesagt worden. Die Planung eines Ausweichtermins noch 2020 habe keinen Sinn, da unklar sei, ob die Regelungen nicht nochmals verlängert würden, erklären die Organisatoren.

Brunnenfest Neustadt an der Orla

Am dritten Juni-Wochenende wird in Neustadt jedes Jahr groß gefeiert – dann steht das traditionelle Brunnenfest an, bei dem Tausende Neustädter und Menschen der Umgebung zusammenkommen und gemeinsam feiern. Die muss nun allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Domstufenfestspiele in Erfurt

Ein Rest an Hoffnung verbleibt den Domstufen-Festspielen, die am 10. Juli beginnen sollen. Ob diese in diesem Jahr trotz Corona-Krise wie geplant stattfinden, will das Theater Erfurt am 30. Mai entscheiden. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass es vorher nicht seitens der Politik Beschlüsse gibt, die die Entscheidung vorweg nehmen, sagte eine Sprecherin des Theaters.

Drei(n)schlag fällt wegen der Corona-Krise aus

Der Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land, der Förderverein Thüringer Burgenland Drei Gleichen, die Gemeinden Drei Gleichen und Amt Wachsenburg haben als Veranstalter den Drei(n)schlag abgesagt. Eigentlich sollte das Feuerwerksspektakel, das alle drei Jahre an einen sagenhaften gleichzeitigen Einschlag von drei Blitzen in alle drei Burgen im Jahr 1231 erinnert, vom 21. bis zum 23. August mit Konzerten und einer großen Pyrotechnik-Show stattfinden.

GutsMuths-Rennsteiglauf abgesagt

Der für den 16. Mai geplante 48. Auflage des GutsMuths-Rennsteiglauf ist abgesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie habe man „schweren Herzens“ die Entscheidung getroffen, sagte Jürgen Lange, Präsident des Rennsteiglaufvereins. Es wird keine Verschiebung, etwa in den Herbst, geben. Der 48. Rennsteiglauf wird nun am 8. Mai 2021 ausgetragen.

Die Organisatoren des Laufes haben sich nach der Absage unter dem Motto #RennsteigläuferAtHome eine ganz besondere Aktion ausgedacht, sozusagen als Sonderausgabe für zu Hause.

Kindermedienfestival „Goldener Spatz“ kann im Mai nicht stattfinden

Das Deutsche-Kinder-Medien-Festival „Goldene Spatz“, das vom 24. bis zum 30. Mai zum 28. Mal in Gera und Erfurt stattfinden sollte, wird verschoben. Seitens der Veranstalter werde an einem Nachholtermin gearbeitet. Der könnte im Herbst 2020 stattfinden.

Kirschblütenfest Hanami in Bad Langensalza abgesagt

Das Kirschblütenfest Hanami und das Kinderfest Kodomo No Hi im Japanischen Garten von Bad Langensalza sind von der Stadt abgesagt. Sie sollten am 19. April und 10. Mai stattfinden.

Krämerbrückenfest in Erfurt abgesagt

Die Stadt Erfurt hat das für Juni geplante größte Altstadtfest Thüringens nach der Verlängerung der Corona-Auflagen abgesagt. Das Krämerbrückenfest werde in diesem Jahr auch nicht in der zuletzt geplanten kleinen Variante stattfinden. „Auch bei der zuletzt geplanten reduzierten Variante müssen wir davon ausgehen, dass das Krämerbrückenfest eine Großveranstaltung ist“, meinte Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert (SPD). Das Krämerbrückenfest sollte vom 19. bis 21. Juni stattfinden.

Kulturarena Jena

Ob die 29. Kulturarena Jena vom 2. Juli bis 16. August im Kleinen Paradies Jena stattfinden wird, ist derzeit noch unklar. Seitens der Organisatoren gibt es bislang noch „kein klares Ja oder Nein“.

„Wir hoffen natürlich sehr, dass es eine 29. Kulturarena, in welcher Form auch immer, geben wird! Wir verfolgen alle aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse und stehen in enger Abstimmung mit vielen Akteuren, nicht zuletzt der Stadt Jena“, schreiben die Veranstalter des Open-Air-Festivals auf ihrer Internetseite.

Kunstfest Weimar

Der Beginn des Kunstfests Weimar, das unter dem Dach des Deutschen Nationaltheaters Weimar angesiedelt ist, wird nach aktuellen Plänen vom 26. August auf den 1. September verschoben. Das vom DNT geplante Sommertheater fällt hingegen aus.

Lavendelfest in Bad Blankenburg abgesagt

Das 24. Lavendelfest, das am 18. und 19. Juli in Bad Blankenburg stattfinden sollte, ist abgesagt. .

Medi-Meisterschaften abgesagt

Das Festival Medi-Meisterschaften (11. bis 14. Juni) auf dem Flugplatz Obermehler, bei dem sich jedes Jahr Zenhtausende Medizinstudierende aus ganz Europa zu sportlichen Wettkämpfen und zum Feiern treffen, fällt aus.

Mühlhäuser Stadtkirmes

Ein großes Fragezeichen steht über Ausrichtung der 143. Mühlhäuser Stadtkirmes, die vom 28. August bis 6. September stattfinden soll. Traditionell wird das Volksfest am letzten Wochenende im August eröffnet und lockt allein am ersten Sonntag Zehntausende Gäste in die Innenstadt. Dazu kommen etwa zweihundert Einzelveranstaltungen in den Zelten der 28 Kirmesgemeinden. Der Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste als Dachorganisation hat angekündigt, die Möglichkeit einer Verschiebung der Feierlichkeiten zu prüfen. Viele weitere Feste im Unstrut-Hainich-Kreis fallen der neuen Verordnung zum Opfer.

Party.San Metal Open Air

Die Veranstalter haben das Party-San-Festival abgesagt, das ab 6. August auf dem Flugplatz Obermehler stattfinden sollte. „Nach 25 Jahren ist dies der schwärzeste Tag unserer Geschichte“, heißt es auf der Internetseite.

Rolandsfest in Nordhausen droht Absage

Es sieht schlecht aus für das Rolandsfest. Dem größten Nordthüringer Volksfest droht die Absage. Geplant war es vom 12. bis 14. Juni. Sven-Bolko Heck, der das Nordhäuser Altstadtfest veranstaltet, hat sich bereits von seinem ursprünglichen Termin (31. Juli bis 2. August) verabschiedet. Er erwägt nun „eventuell eine Umverlegung“ in den September.

Die für den 19. Juli am Scheunenhof geplante Deutsche Meisterschaft in der Triathlon-Mitteldistanz ist indes bereits abgesagt worden.

Rudolstadt Festival wird abgesagt

Das Rudolstadt Festival fällt wegen der Corona-Krise dieses Jahr aus. Soweit möglich, solle das Programm in das kommende Jahr geschoben werden, teilten die Veranstalter mit. „All die wichtigen Vorkehrungen, die jetzt notwendig sind, lassen sich einfach nicht mit einem Festival vereinbaren, das ja gerade von der Nähe und Begegnung so vieler Menschen lebt und international ausgerichtet ist“, hieß es in der Mitteilung. Bereits gekaufte Tickets sollen erstattet werden.

Das Rudolstadt Festival gilt als größtes Festival für Folk-, Roots- und Weltmusik in Deutschland und war für den Zeitraum 2. bis 5. Juli geplant gewesen. Es wäre die 30. Ausgabe gewesen.

Rudolstadt sagt Altstadtfest fest

Das . Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) teilte in einem persönlichen Appell an die Bürger der Stadt mit, dass er „auf Grund der aktuellen Situation schweren Herzens die Entscheidung treffen musste, unser vom 15. bis 17. Mai geplantes Rudolstädter Altstadtfest abzusagen“.

Rudolstädter Vogelschießen fällt 2020 aus

Thüringens größtes Volksfest wird ein Opfer von Corona. Bis zuletzt habe man „gehofft, dass wir auch in dieser bewegten Zeit unser wunderbares Traditionsfest veranstalten dürfen“, sagte Rudolstädter Veranstaltungsreferent Frank Grünert. Das Rudolstädter Vogelschießen sollte vom 21. bis zum 30. August 2020 stattfinden.

Schlossfestspiele Sondershausen abgesagt

Die Thüringer . Das teilte die Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH mit. Besucher erhalten den Kartenpreis für bereits gekaufte Tickets zurück. Alternativ könnten die Tickets gegen einen Gutschein eingetauscht werden. Intendant Daniel Klajner hat festgelegt, das diesjährige Programm der Schlossfestspiele 2021 inhaltlich nachzuholen.

SonneMondSterne-Festival in Saalburg noch nicht abgesagt

Dichtgedrängte Massen in den Partyzelten und vor den Bühnen – mit Zehntausenden Besuchern ist das Musikfestival SonneMondSterne (SMS) eines der größten Open-Air-Festivals für elektronische Tanzmusik in Europa. Ob die 24. SMS-Auflage wie geplant vom 7. bis 9. August an der Bleilochtalsperre in Saalburg stattfindet, ist zumindest von offizieller Seite noch unklar, da es bisher weder vom Veranstalter noch seitens der Stadt Saalburg eine Absage gibt.

Töpfermarkt Bürgel wird verschoben

Der 46. Bürgeler Töpfermarkt kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vom 19. bis 21. Juni dieses Jahres stattfinden. Man habe sich über die Osterfeiertage auf einen Ausweichtermin im September geeinigt, sagte Jörg Friedel vom Töpfermarktverein auf Nachfrage.

Wallfahrten abgesagt

Das Bistum Erfurt sagt alle Wallfahrten bis Ende August ab. Darunter fallen auch die großen Wallfahrten im katholisch geprägten Eichsfeld sowie die Kinderwallfahrt zum Erfurter Domberg. Die traditionelle Männerwallfahrt zum Himmelfahrtstag etwa besuchen häufig mehrere tausend Katholiken.

