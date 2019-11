Vergleich Dieter Nuhr: Gretas Methoden erinnern an Hitlers Prinzip

Dieter Nuhr: Gretas Methoden erinnern an Hitlers Prinzip

Erst vor wenigen Wochen geriet Dieter Nuhr in die Kritik – weil er für viele unverhältnismäßige (und unangemessene) Kritik an Klimaaktivistin Greta Thunberg äußerte. Nun legte er nach – bei einem Auftritt in Kiel zog er Deutschlands dunkelstes Kapitel heran, um das Wirken Gretas einzuordnen. Dafür bemühte er tatsächlich die Hitler-Zeit.

Zwar betonte er, dass er nicht die Person Greta habe angreifen wollen, sondern tatsächlich die Institution und die Hysterie um sie, so der Comedian bei einem Auftritt in Kiel laut der „Kieler Nachrichten“. Allerdings waren viele dann doch überrascht, dass er dazu Parallelen zu Stalin und Hitler zog.

So würde Gretas Fundamentalismus mehr Not und Elend verursachen als der Kampf gegen den Klimawandel durch Forschung und Innovationen, habe Nuhr laut der Zeitung erklärt. Damit solle er wohl auf den Umstand angespielt haben, dass harte Beschneidungen in bestimmten Industrien zu Arbeitslosigkeit und anderen Problemen führen könnten.

Klima: Scheren Greta Menschenleben so wenig wie Hitler und Stalin?

Dieter Nuhr tourt durch Deutschland. Ein Fan von Greta Thunberg ist er nicht. Nun stellt er Bezüge zur Hitler-Zeit her.

Entsprechend des Berichts der „Kieler Nachrichten“ sagte er dann wortgemäß: „„Aber was sind schon Menschenleben, wenn es um die große Sache geht?“ Das wiederum würde in der Konsequenz sogar an Hitler und Stalin erinnern.

Dass der Vergleich wohl schnell nach hinten losgehen könnte, begriff dann wohl auch Nuhr. Und setzte nach: „Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin sehr für eine saubere Umwelt. Ich glaube nur, dass uns das ständige Verbieten kein Stück weiter ans Ziel bringt. Die Zukunft liegt nicht im Verhindern, sondern im Entwickeln.“

Kritik hatte es bereits nach einem Auftritt in seiner ARD-Show „Nuhr im Ersten“ gegeben. Dort brach er Gretas Forderung dann doch recht populistisch herunter: „Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein.“ Zudem würde er seiner Tochter auch die Heizung abdrehen, da sie ja auch zu Freitagsdemonstrationen gehe.

Führt Greta Thunberg die Welt in Dritten Weltkrieg?

Die Empörung griff er in der nächsten Folge auf, sagte: „heute mit moralpolizeilich abgenommen Witzen“. Dann nahm er ein gern in rechter Politik bemühtes Thema auf, um sich möglicherweise in die Opferrolle zu reden: „Ich habe die aktuellen Diskussionsverbote nicht beachtet.“ Beim Thema Greta sei Meinungsfreiheit wohl nicht möglich, auch nicht erwünscht, setzte er nach.

Allerdings unterstellte er ihr auch, dass ihre radikalen Forderungen, würden sie umgesetzt, wohl auch in Katastrophen enden würden – wahrscheinlich auch in den Dritten Weltkrieg führen können, führte er aus. Auch dafür erntete er Kritik.

Nuhr: Weiß offenbar auch, was Indianer wollen

Gegen die vielen Meinungen im Netz hatte sich der Komiker schon früher ausgesprochen. Nuhr könne im Netz kaum echte Kritik finden, sagte er. Zu Themen, die die Masse schnell aufregen und in der Wahrnehmung wohl doch mehr Feinheit bräuchten, äußert sich Nuhr dabei auch gern selbst.

In der Debatte um Indianer-Kostüme zu Fasching in der Kita attestierte er denen Unbedenklichkeit – denn er glaube nicht, dass es die Dargestellten störe. Und ignorierte damit die Kritik, dass genau dass das Problem sei: Alte weiße Männer, die meinen, zu wissen, wen was störe.

Allerdings wird Greta das alles wenig stören, zumal sie ohnehin die größere Bühne hat – bei der britischen BBC wird sie Radiochefin. Erstmal überquert sie aber abermals den Atlantik. (ses)

