Dieter Nuhr verspottet Nordhausen - Unsere Zeitung lädt zu Stadtbesuch

Kulturschock Nordhausen! Fast schon traumatisiert von seinem ersten Besuch in der Stadt zeigte sich jüngst Kabarettist Dieter Nuhr. In seiner ARD-Kabarettsendung „Nuhr im Ersten“ ließ der Moderator das Einheitsjubiläum satirisch Revue passieren. Mit dem Spruch „30 Jahre deutsche Einfalt“ witzelte er über die Feierlichkeiten und ließ dabei auch am Nordhausen der Wendetage kein gutes Haar. Der Zufall habe es 1989 gewollt, dass der gebürtige Nordrhein-Westfale am Tag des Mauerfalls in Göttingen - also unweit der innerdeutschen Grenze - einen Auftritt hatte. Gleich tags darauf habe er daher die DDR besucht. Die Erlebnisse „werde ich nie vergessen“, leitete Nuhr seine bissige Kritik über Nordhausen als Abziehbild des Sozialismus ein.

YouTube Dieter Nuhr lästert über Nordhausen

Mit Tüchern vor dem Mund durch den Novemberregen

„Die komplette Innenstadt: ölig schwarz-verrußt. So etwas hatte ich noch nie gesehen“, wetterte der Komiker. Die Stadt sei wie im Krieg gewesen. „Die Luft stank verbrannt. Wir sind mit Tüchern vor dem Mund durch den Nieselregen.“ Sein Eindruck vom Stadtbild? „Abgesperrt wegen Einsturzgefahr!“ Er habe nicht fassen können, wie schlimm es war. Der romantischen Verklärung der DDR-Zeit schob Nuhr deshalb einen Riegel vor. „In der DDR hörten die Menschen einander noch zu? Ja, aber oft stand schon ein Dritter daneben und hörte mit“, frotzelte er.

Nordhausens Stachel scheint tief zu sitzen bei Nuhr. So tief, dass er die stolze Stadt am Harz heute wohl kaum wiedererkennen dürfte. Grund genug, ihn vom Besuch zu überzeugen. Dass sein Eindruck dann ein anderer sein dürfte als noch im Herbst 1989 - für diese These braucht es nicht einmal einen verklärten Blick. Es reicht ein nüchterner Blick in einen unscheinbaren Container in der Arnoldstraße. Seit September 1991 misst der Freistaat Thüringen hier die Luftqualität des Stadtgebiets, über dem der Ausstoß vieler Industrieschlote und Kohleöfen privater Haushalte damals wirklich wie eine Smog-Glocke hing.

Den Wert von Schwefeldioxid, wie ihn die Öfen und Schlote einst ausspuckten, sucht man hier mittlerweile jedoch vergebens. Der für Dieter Nuhr sicher beruhigende Grund: „Durch die Umstellungen vieler Heizungen, unter anderem auf Fernwärme, spielte Schwefeldioxid eine immer geringere Rolle. Die Konzentration sank kontinuierlich“, erläuterte kürzlich Horst Hempel von der Messzentrale des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz im Gespräch mit unserer Zeitung, warum dieser Schadstoff hier nur bis 2003 erfasst wurde. „Überhaupt verbessert sich die Luft in Nordhausen“, sagte er über die noch heute erfassten Werte für Ozon, Stickstoffdioxid und Feinstaub.

Auch das Stadtbild dürfte dem ARD-Kabarettisten heute das Gefühl von Sicherheit geben. Notabrisse wie der eines baufälligen Hauses in der Straße Zum Schmiedetor in Bielen vor zwei Jahren haben Seltenheitswert in Nordhausen und seinen 13 Ortsteilen. Dafür interessiert sich mittlerweile die Fachpresse für das hiesige Stadtentwicklungskonzept. „Die Stadt hat mich regelrecht begeistert“, schwärmte Harald Simons kürzlich gegenüber der Immobilien-Zeitung.

Nordhausen im Krieg großflächig zerstört

Der Satz gleicht einem Ritterschlag. Immerhin wird der Volkswirtschaftsprofessor an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur gern als Immobilienweiser bezeichnet. „Obwohl die Stadt großflächig im Krieg zerstört und in der DDR-Zeit wiederaufgebaut wurde, sieht man das nicht mehr.“ Mit hochwertigem Wohnungsneubau und Umnutzung anderer Gebäude würden die Besserverdiener in zentrale Lagen gezogen, erklärte Harald Simons dem Branchenblatt Nordhausens Zentrenkonzept in wenigen Sätzen. Nordhausen wird seit Jahren konsequent von innen nach außen entwickelt. Diese Strategie und die Umsetzung, so Simons, sei „ganz große Kunst“. „Woanders rotten diese Bereiche vor sich hin.“

Entsprechend enthusiastisch konnte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) der Immobilien-Zeitung im Interview auch von einer „liebenswerten Stadt“ berichten. Selbstbewusst spricht er Dieter Nuhr auf Anfrage unserer Zeitung eine Einladung nach Nordhausen aus. Selbst einen möglichen Auftrittsort liefert der Stadtchef mit: „Im Ratssaal des Bürgerhauses im Herzen der lebendigen Stadt Nordhausen“, lautet sein Vorschlag.

Hausherrin und Bibliothekschefin Hildegard Seidel hört es gern. Kabarettist Nuhr, der sich auch als Autor verdingt, reihe sich im Fall einer Wiederkehr ein in eine Reihe prominenter Schreiber: Dominique Horwitz war da, Christine Westermann ebenso, aber auch Fritz Pleitgen und Andrea Sawatzki, nennt Seidel Beispiele aus dem Vorjahresprogramm. Zudem hätte sie schon Thomas-Mann-Enkel Frido oder Weltraumlegende Sigmund Jähn willkommen geheißen. „Herr Nuhr wäre also in guter Gesellschaft“, scherzt sie.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Empörungsempörung“: Die Posse um Dieter Nuhr und die DFG

Dieter Nuhr teilt aus: Zwei Männer verlassen den Saal

Dieter Nuhr: Habe Greta Thunberg nie mit Hitler verglichen