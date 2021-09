Dietmar Bartsch stellt sich in Heringen den Fragen der Bürger

Heringen. Spitzenkandidat der Linken zur Bundestagswahl besucht Heringen und sucht das Gespräch mit den Südharzern.

Der Spitzenkandidat der Linken zur Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, kommt am Dienstag, 14. September, nach Heringen. Ab 17.30 Uhr will er eine öffentliche Bürgersprechstunde in der Tafelstube des Heringer Schlosses durchführen, sich den Fragen der Bürger stellen und ihre Anliegen aufnehmen, kündigt Tim Rosenstock vom Linke-Kreisverband an. Dietmar Bartsch ist aktuell auch der Fraktionschef seiner Partei im Deutschen Bundestag.