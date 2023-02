Mit einer geschickten Masche versuchen Phishing-Mails Disney+-Kundinnen und -Kunden sensible Daten zu stehlen.

Berlin Disney+-Nutzer sollten aufpassen. Mit Phishing-Mails versuchen Betrüger an Ihre sensiblen Daten zu gelangen. Das müssen Sie wissen.

Phishing-Mails im Design des Streamingdienstes Disney+ werden aktuell verstärkt verschickt. Die Verbraucherzentrale warnt seit Montag vor der kriminellen Masche. Die Betrüger versuchen so an sensible Daten der Kunden zu gelangen.

In der Mail wird behauptet, dass Probleme mit der Zahlungsmethode bestanden hätten und das Abonnement gekündigt wurde. Um dies zu reaktivieren, müsse die Zahlungsmethode angepasst werden. Dies wäre leicht über den Link innerhalb der Mail zu ändern.

Die Verbraucherzentrale warnt allerdings vor dem Draufklicken auf den Link. Betroffene werden so auf eine unsichere Seite weitergeleitet, die persönlichen Daten an die Betrüger weitergibt.

Mit dieser E-Mail versuchen Betrüger an sensible Daten von Disney+-Kundinnen und -Kunden zu gelangen. Foto: Verbraucherzentrale

Betrug: So können Sie sich vor Phishing-Fallen schützen

In dieser Phishing-Mail werden die Disney+-Kundinnen und -Kunden direkt angesprochen. Dies lässt die Mail vertrauensvoll und seriös wirken. Ein Hinweis darauf, dass es sich trotzdem um Phishing handelt, ist der Rechtschreibfehler in der Begrüßung. Anstelle von "Hallo" steht dort "Halo". Neben Rechtschreibfehlern können Grammatikfehler und falsche Sonderzeichen weitere Anhaltspunkte für Betrug sein. In solchen Mails tauchen zudem häufig Wörter auf, die auf Dringlichkeit setzen wie „Sofort!“, „Sperrung!“ oder „Mahnung!“.

Die Verbraucherzentrale rät bei solchen Mails, nicht auf die Links zu klicken und keinerlei Daten preiszugeben. Die Mails können in den Spamordner geschoben oder gelöscht werden. Falls Unsicherheit über die Echtheit besteht, empfiehlt die Polizei bei dem Unternehmen – in diesem Fall Disney – anzurufen und nachzufragen. Manchmal warnen betroffene Unternehmen bereits ihrer Website von Phishing Vorfällen. (soj)