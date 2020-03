Nordhausen. Ein besonderer Musikgenuss erwartet die Besucher des Tabakspeichers am 13. März.

Dixieland-Trio spielt im Tabakspeicher in Nordhausen

Zu einem Dixieland-Konzert lädt Museumsleiter Jürgen Rennebach am Freitag, dem 13. März, um 19.30 Uhr in den Tabakspeicher ein. „Mit Volkhard Brock kommt ein bekannter und auf vielen Gebieten versierter Musiker und Entertainer nach Nordhausen“, schwärmt Rennebach. Der Klarinettist, Saxofonist und Sänger war viele Jahre als Frontmann der „Hans-Prozells-Sessionband“ aus Halle sehr erfolgreich. 1999 gründete er sein eigenes Mini-Swing-Dixieland-Kampforchester „Brocks Dixie“. In wechselnden Besetzungen von Solo bis Quartett werden die Klassiker des Dixieland gespielt, zelebriert oder parodiert.

Zum Konzert im Tabakspeicher bringt Volkhard Brock zwei hervorragende Teufelsmusiker mit. Gemeinsam mit dem Jazz- und Weltmusikgitarristen und gleichzeitigen Banjo-Virtuosen Christian Stefan (dem Balkan-Gewissen für alle Lebens- und Griffbrettlagen) sowie dem Kontrabassisten und Spaßkanone Peter „Haase“ Häseler will Brock mit den Urinstinkten als Dixieland-Trio den Saal zum Toben bringen.

„Dieses mitreißende, vom Kulturbund für Europa präsentierte und von der Nordhäuser Kreissparkasse freundlich unterstützte Konzert zelebriert in höchster musikalischer Qualität mit unbändiger Spiellaune, Charme und Witz den unkaputtbaren Dixieland-Jazz“, kündigt die Nordhäuser Stadtverwaltung an.

Eintrittskarten können ab sofort beim Kulturbund für Europa, telefonisch unter 03631 / 53 66 86, im Museum Tabakspeicher, telefonisch unter 03631 / 98 27 37 und an der Abendkasse für 10 Euro erworben werden.