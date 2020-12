Dokumentation: DDR-Medien zwischen Aufbruch und Untergang

Als im Jahr 1990 eine kleine Gruppe des Neuen Forums in Leipzig beschließt, eine Zeitung zu gründen, löst dieses Ereignis einen wahren Gründungsboom aus. So auch in Thüringen, wo eine Gruppe engagierter Bürger gemeinsam mit dem Verleger des Westfalen-Blattes aus Bielefeld binnen kürzester Zeit die „Thüringer Tagespost“ mit mehr als einem Dutzend Lokalausgaben aus dem Boden stampft.

Mit dabei ist von Anfang an die junge westdeutsche Journalistin und heutige stellvertretende Chefredakteurin der Thüringischen Landeszeitung, Gerlinde Sommer.

Eine Ost-West-Kooperation auf Augenhöhe

Die Idee hinter den neugegründeten Zeitungen war überall gleich: Informationen zu liefern, die frei von Zensur und Reglementierungen sind. Für die Macher und die Leser waren das zu dieser Zeit völlig neue Erfahrungen. Innerhalb von nicht einmal zwei Jahren erlebt Ostdeutschland Aufbruch, Niedergang und Neugründungen seiner Tagesmedien im Print und Fernsehen.

All diese Ereignisse wirken nach bis in unsere Gegenwart. Die MDR-Dokumentation „Zeitenwende – DDR-Medien zwischen Aufbruch und Untergang“ geht auf Spurensuche in diese aufregenden Jahre, in denen die Medienlandschaft in Ostdeutschland komplett umgestaltet wurde.

