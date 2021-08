Dorfbewohner von Schiedungen retten Gullys vor Öl

Schiedungen. Ölspur im Dorf: Aufmerksame Einwohner und drei freiwillige Feuerwehren verhindern Schlimmeres.

Einen Einsatz hatten am späten Montagnachmittag die freiwilligen Feuerwehren aus Schiedungen, Liebenrode und Trebra. Der Grund war eine Ölspur in Schiedungen. Die Wehren streuten zur Gefahrenabwehr die groben Stellen mit Ölbindemittel ab. Im Anschluss beseitigten sie den Rest mit Bioversal. Großen Anteil am Erfolg hatten Schiedungens Einwohner. Sie sicherten bereits vorm Eintreffen der Wehren mit Sand mehrere Gullys vor einlaufendem Öl.