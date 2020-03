Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drama im Zoo Leipzig: Zwei Löwenbabys getötet

Die vergangenen 24 Stunden in der Löwenhöhle im Zoo Leipzig sind dramatisch verlaufen. Wie der Zoo am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab, sei Löwenmutter Kigali am Montagvormittag nach einer routinemäßigen Impfung des Nachwuchses aggressiv geworden und tötete zunächst ein Jungtier. Nach einer vorübergehenden Trennung von Mutter und Jungtieren beruhigte sich die Lage, sodass entschieden wurde Mutter und Nachwuchs gemeinsam die Nacht verbringen zu lassen.

Ein zweites Jungtier überlebte die Nacht jedoch ebenfalls nicht. „Wir können nicht erklären, warum die Löwin, die sich in den vergangenen zehn Wochen intensiv um ihren Wurf gekümmert hat, so aggressiv agiert“, sagt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold.

Nach intensiven Beratungen sei die Entscheidung gefallen, Vater Majo, der die Jungtiere bereits vom Sichtkontakt kennt, zeitnah zu ihnen zu lassen, um Kigali, die am Dienstag erneut von ihren Jungtieren getrennt wurde, Entlastung zu verschaffen. „Unsere Hoffnung liegt auf Majo, der den verbliebenen drei Jungtieren einen gewissen Schutz zukommen lassen soll. Gegenwärtig können wir nicht abschätzen, ob das gelingt“, so Junhold.