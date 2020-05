Drei Jungtiere im Storchennest in Görsbach

Es gibt Neues aus dem Görsbacher Storchennest. Aus den fünf Eiern sind drei Jungvögel geschlüpft. Da sie von ihren Eltern fleißig gefüttert werden, ist fast täglich zu sehen, dass sie größer werden. Ende Mai soll der Nachwuchs beringt werden. Alt-Bürgermeister Siegfried Junker freut sich schon auf diesen erneuten Dorfhöhepunkt. Sein Dank gilt dem Storchenvater Andreas Rzehak. Ihm gebühre „Lob und Anerkennung, dass er über all die vielen Jahre schon es uns allen ermöglicht, am Geschehen im Storchennest teilzunehmen“. Mit Hilfe der Webcam könne man alles miterleben. „Gerade jetzt in den Corona-Zeiten lässt uns der Blick zu den Störchen die manchmal trüben Gedanken ein wenig vertreiben“, meint Siegfried Junker.