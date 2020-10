Druck mit Tauben-Hilfe

Mark Tippmann ist zufrieden. Alle drei Brieftauben, die der Rastenberger Stadtkünstler am vergangenen Donnerstag mit kleinen bedruckten Zetteln am Bein auf den Weg nach Rothenberga geschickt hatte, sind angekommen. Zwischen sechs und sieben Minuten brauchten die Vögel vom Rastenberger Rathaus bis in den Schlag ihres Züchters Günter Rose. Die Taube, die als zweite losgeflogen war, kam als erste an. Einer ihrer gefiederten Kollegen erreichte neun Millisekunden später das Ziel. Die dritte Taube flog um 11.46 Uhr ein – weitere neun Millisekunden später.

Und fast wäre doch noch etwas schief gegangen bei der Kunstaktion: Taube Nummer 2 hatte sich ihren Zettel vom Fuß gestreift. Tippmann aber konnte ihn noch finden. Er war im Taubenschlag verloren gegangen. In der Reihenfolge, in der die Tauben angekommen sind, also zwei, eins, drei, werden die Druckplatten von Mark Tippmann nun aneinander gesetzt. „Ich habe die Platten extra so gestaltet, dass sie frei angeordnet werden können“, sagt der 26-Jährige in seinem Atelier am Montag, kurz bevor er die Farbe für das Drucken auf die Platten aufträgt. Dabei sei ihm auch jedes Ergebnis recht gewesen: „Ich habe mich als Künstler auf das Experiment eingelassen und bin mit dem Ergebnis im Reinen.“ Mark Tippmann trägt die Farbe auf den Druckstock auf. Foto: Jens König Die Farbrollen quietschen, eine Presse für den Druck hat Tippmann in seinem Gastatelier nicht. Der Grafiker verteilt die schwarze Farbe auf den Druckplatten. „Es ist ein toller Moment, wenn der Druckstock sich färbt und sich verwandelt“, findet Tippmann. Vorsichtig hebt er das schwere Papier von den Platten und sichtbar wird die Kunst mit Tauben-Hilfe. Wie viele Drucke er anfertigt, kann Tippmann noch nicht sagen, der Prozess zeige dies erst. Die fertigen Drucke könnten aber bald schon in den Wohnzimmern von Rastenbergerinnen und Rastenbergern hängen, wenn diese sich am Projekt des Stadtkünstlers beteiligen wollen und eigene Kunstwerke für eine Woche gegen seine tauschen wollen.