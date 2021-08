Druckmaschinen ausgefallen: Zeitungsdruck mit halber Kapazität

Die TLZ erscheint mit veränderten Ausgaben. Dennoch gibt es alle Lokalteile als E-Paper.

Eine Störung am Freitag ist die Ursache dafür, dass einige Leser der gedruckten TLZ heute nicht ihre gewohnte Lokalausgabe erhalten. Zwei der vier Maschinen, auf denen die Zeitung gedruckt wird, sind ausgefallen. Ihre Reparatur gestaltet sich sehr komplex.

Die Maschinen sind so eingerichtet, dass die Druckerei in einer Nacht alle Lokalausgaben drucken und diese am frühen Morgen rechtzeitig für den Transport in die Regionen zur Verfügung stellen kann. Mit dem Ziel, trotz der Störung alle Abonnenten zu beliefern, haben sich Verlag und Redaktion für eine Produktion mit halber Kapazität entschieden. Damit das in einer Drucknacht zu schaffen ist, wurden in einigen Regionen verschiedene Lokalteile zu einer Ausgabe zusammengefasst.

Gleichzeitig wurden alle Lokalausgaben so produziert, dass sie im E-Paper in gewohnter Form erscheinen können. Deshalb haben wir das E-Paper vorübergehend freigeschaltet.

Abonnentinnen und Abonnenten der gedruckten Zeitung, die sich für den kostenlosen Dienst TLZ Premium registriert haben, können zudem auf alle Online-Inhalte frei zugreifen.

