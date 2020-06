Ab ins Freibad – am Wochenende wird es in Thüringen zum Teil schwülwarm.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drückende Hitze in Thüringen erwartet – Hier können Sie ins Freibad

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet sommerlich warme, später auch drückende, schwülwarme Temperaturen am Wochenende in Thüringen. Bereits am Freitag klettert das Thermometer stellenweise auf 29 Grad. Am Samstag werde dann schließlich vielerorts die 30-Grad-Marke überschritten, ehe im weiteren Tagesverlauf verbreitet mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden muss. Am Sonntag erwärme sich nach DWD-Angaben die Luft dann auf maximal 25 Grad.

Wer vor oder zwischen der Gewitterfront einen Sprung ins kühle Nass wagen will, kann auf unserer bei Google Maps angelegten Karte herausfinden, wo in der Nähe ein Freibad geöffnet hat.

Übrigens: Auch in der kommenden Woche soll das Wetter ähnlich wechselhaft und warm bleiben, sagte der Sprecher vom DWD.