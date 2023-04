Duisburg am Dienstagabend (18. April): Im Fitnessstudio der Kette John Reed an der Schwanenstraße in der Duisburger Altstadt sind bei einem Angriff mehrere Menschen verletzt worden.

Großeinsatz der Polizei in Duisburg: In einem Fitnessstudio der Kette "John Reed" in der Duisburger Altstadt sind am frühen Dienstagabend mehrere Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Das berichtet die "WAZ", die wie dieses Portal zur Funke Mediengruppe gehört. Laut einem Sprecher der Polizei Duisburg habe es einen "Angriff im Sportstudio mit mehreren Verletzten" gegeben. Erste Notrufe seien gegen 17.40 Uhr eingegangen.

Anrufer hätten gemeldet, dass ein Mann mehrere Besucher angegriffen hätte. Dabei sollen mindestens vier Personen schwer verletzt worden sein, wie die Polizei später am Abend bekannt gab. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatte es berichte über lediglich drei Verletzte gegeben.

Weiterhin unklar ist, ob nur einer oder mehrere Täter beteiligt waren. Die Polizei sprach von "mindestens" einem Täter. Laut WDR sollen zwei Täter in dem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen haben. Dass ein Täter auf der Flucht sei, konnte der Polizeisprecher bislang weder bestätigen noch dementieren.

Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße - #DU-Altstadt: Mehrere Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Wir bitten mögliche Zeugen sich umgehend bei der Polizei zu melden. #DU1804 — Polizei NRW DU (@polizei_nrw_du) April 18, 2023

Angriff in Fitnessstudio: Bundestagsabgeordnete meldet sich zu Wort

Weite Teile der Altstadt wurden abgesperrt. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ist vor Ort. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, sagte der Polizeisprecher. Derzeit würden Zeugen vernommen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert hätten.

Bundestagspräsident Bärbel Bas zeigte sich bestürzt über die Attacke. „Schrecklich“, schrieb die SPD-Politikerin auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. „Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Ich hoffe, dass die Einsatzkräfte die bedrohliche Lage bald aufklären können.“ Bas vertritt als Bundestagsabgeordnete den Wahlkreis 115 Duisburg I. Das Fitnessstudio liegt in dem Wahlkreis. (bef/lro/dpa)