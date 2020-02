Der erste Sanierungsabschnitt ist abgeschlossen – die Duxbrücke im Park an der Ilm ist wieder begehbar.

Duxbrücke im Ilmpark wieder offen

Die Duxbrücke im Park an der Ilm ist wieder für Parkbesucher freigegeben. In einem ersten Schritt hat die Klassik-Stiftung Weimar den Korrosionsschutz der Tragkonstruktion und den Bohlenbelag erneuert. Sobald der Wasserstand der Ilm es zulässt, werden in einem zweiten Sanierungsabschnitt auch der Kolkschutz und die Böschungssicherung erneuert. Zudem erfolgt die Reparatur der Widerlager. Während dieser Arbeiten wird die Brücke nutzbar sein. Die Sanierung wurde durch das Programm zur Hochwasserschadensbeseitigung möglich.