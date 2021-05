E-Car-Sharing im Harz ab Spätherbst

Frank Uhlenhaut von der Ein Harz GmbH hatte mit Maximilian Schwarze , Daniel Krieg und Sebastian Kupfer von Intrasol (von links) vorigen Herbst das länderübergreifende Car-Sharing-System für Elektroautos in Nordhausen vorgestellt.

Nordhausen. Die Ein Harz GmbH sieht ihr größtes Projekt auf der Zielgeraden. Über das Tarifmodell wird im Juli entschieden.

Corona legte Eis über das Vorhaben, im Harz ein länderübergreifendes E-Car-Sharing-System aufzubauen. Nun scheint es abgeschmolzen. „Wir sind auf der Zielgeraden“, frohlockt Frank Uhlenhaut, Geschäftsführer der Ein Harz GmbH als Verbund von Kommunen, Unternehmen und Hochschulen aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Projektstart soll diesen Spätherbst sein.

Als „zusätzliches Mobilitätsangebot“ stehen die leihbaren Elektroautos künftig den Einwohnern im Harz selbst, Studenten und Touristen zur Verfügung, an voraussichtlich 17 Ladestationen. Goslar bildet mit sieben den Schwerpunkt, mit dabei sind auch Wernigerode, Braunlage, Halberstadt, Seesen, Osterode, Bad Lauterberg, wahrscheinlich auch Duderstadt, Einbeck und Bovenden. Nicht zuletzt: Auch in Nordhausen soll das E-Car-Sharing-System an zwei Ladestationen möglich sein.

Mit Intrasol hatte ein hiesiges Unternehmen voriges Jahr eine Potenzialanalyse für die Ein Harz GmbH erstellt, quasi ein Geschäftsmodell entwickelt – auch in der Hoffnung auf Folgeaufträge. Zwischenzeitlich geriet das Nordhäuser Jungunternehmen ins Straucheln, die Geschäftsidee scheiterte nicht zuletzt wegen massiver Auftragseinbrüche in der Corona-Krise.

Die Leihautos blieben ungenutzt stehen, die Angst sich mit dem Virus anzustecken war größer als die Lust loszufahren. Schon im April 2020 meldete Intrasol deshalb fünf seiner 17 Fahrzeuge umfassenden Flotte des Südharzer E-Car-Sharing-Systems ab, etwa ein Vierteljahr später wurde das Car-Sharing-System ganz eingestellt.

Frank Uhlenhaut von der Ein Harz Initiative weiß, dass auch andere solche Projekte im ländlichen Raum nicht funktioniert haben. Man werde die „Herausforderung“ mit „Verantwortungsbewusstsein“ angehen, betont er. Man habe Ankermieter gesucht und suche diese auch noch, um eine „gewisse Grundauslastung“ zu gewährleisten. Auch sei das wirtschaftliche Risiko für das Car-Sharing im Harz auf mehrere Schultern verteilt. Als Kooperationspartner haben sich vor allem Stadtwerke bereit erklärt, aber auch andere Unternehmen wie die Hahnenklee Tourismus GmbH oder die Goslarer Stadtbus GmbH.

Sie stellen ihre Ladesäulen und die Autos zur Verfügung, bekommen im Gegenzug die Einnahmen 1:1 weitergereicht. Wirtschaftlich lukrativ wäre das Projekt für jeden Partner, wenn die Fahrzeuge drei Stunden täglich unterwegs sind, heißt es in der Potenzialanalyse.

Intrasol hatte als Diskussionsgrundlage einen Leih-Tarif von zehn Euro pro Stunde vorgeschlagen. In Gesprächen habe sich aber schnell herausgestellt, dass dieses Tarifmodell „zu unflexibel“ wäre, sagt Uhlenhaut. Nachgedacht werde auch über Halbtags- und Ganztags- sowie spezielle Nacht- und Kommunaltarife. Mitte Juli wollen sich die Kooperationspartner einigen. Dann soll ebenfalls ein Unternehmen ausgewählt werden, das das Buchungs- und Abrechnungsportal betreibt. Zwei bis drei stünden in der engeren Wahl, so Uhlenhaut.

Er ist überzeugt vom Erfolg des Projekts, dass in seiner Größenordnung im ländlichen Raum einmalig wäre in Deutschland. Mit weiteren Leihstationen könne es perspektivisch sogar noch weiter wachsen.