Ega-Parkplatz in Erfurt wird gebührenpflichtig

Erfurt Der Parkplatz auf der Erfurter Ega ist ab März kostenpflichtig.

Die Nutzung des Parkplatzes auf der Ega in Erfurt wird ab März gebührenpflichtig. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Kosten belaufen sich dabei auf einen Euro pro angefangene Stunde. Für ein Tagesticket zahlen Parkende laut den Angaben fünf Euro.

Die Schranken am Parkplatz werden ab dem 1. März geschlossen. Zur Zahlung der Parkgebühren stehen drei Kassenautomaten zur Verfügung. Es bestehe an allen drei Automaten die Möglichkeit, mit EC-Karte zu zahlen. An einem Automaten kann mit Bargeld bezahlt werden.

Parkgebühren auch für Reisebusparkplatz

Neben dem Kfz-Parkplatz werden zukünftig auch auf dem daneben liegenden Reisebusparkplatz Parkgebühren erhoben, die an einem Parkscheinautomaten bezahlt werden können.

Als Alternative zum Ega-Parkplatz verweist die Stadtverwaltung auf den P+R-Platz an der Wartburgstraße.

