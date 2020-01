Die Stadt Nordhausen lud am Montag zur öffentlichen Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus auf den Ehrenfriedhof in Nordhausen ein.

Nordhausen. Die Stadt Nordhausen veranstaltete am Montag ein öffentliches Gedenken an die Holocaust-Opfer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenfriedhof in Nordhausen wird zum Erinnerungsort

Anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus hatte die Stadt Nordhausen am Montag zu einer öffentlichen Kranzniederlegung am Denkmal auf dem Ehrenfriedhof eingeladen. „Über das, was so vielen Menschen durch den von Deutschland begangenen Holocaust zugefügt wurde, empfinden wir vor allem tiefe Scham, Schuld und Verantwortung“, betonte Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) in ihrer Rede. Auch Nordhausen trage schwer an dieser Schuld – „existierten, arbeiteten und starben doch nur einen Steinwurf entfernt Menschen unter brachialen und menschenverachtendsten Bedingungen im KZ Mittelbau-Dora“.

Weiterhin nahm die Bürgermeisterin Bezug auf die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum 75. Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Darin mahnte er, dass die deutsche Verantwortung nicht vergehen würde. Dem stimmte Jutta Krauth zu: „Wir dürfen nicht nachlassen, an den Holocaust zu erinnern und uns auch als Nachgeborene mit der Verantwortung auseinanderzusetzen.“ Die Stadt Nordhausen stelle sich dieser Aufgabe. „Wir werden den Ehrenfriedhof wieder zum Erinnerungsort machen“, kündigte die Bürgermeisterin an. Zugleich appellierte sie an die Anwesenden, nicht nur jetzt, sondern an allen Tagen Verantwortung zu übernehmen: „Kein Rassismus, kein Antisemitismus und keine Ausgrenzung! Kein Schlussstrich unter diese, unsere Geschichte!“

Anschließend wurde eine Schweigeminute für die Holocaust-Opfer eingelegt, an die sich die Kranzniederlegung anschloss. Neben der Stadt Nordhausen legten auch Vertreter verschiedener Parteien wie SPD, Linke und Grünen sowie des Kreissportbundes, von der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora und der Jüdischen Gemeinde Blumen und Kränze am Denkmal nieder. Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung ergriff Bürgermeisterin Jutta Krauth noch einmal das Wort und bat die Teilnehmer: „Lassen Sie uns dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Der Gedenktag wurde durch den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog im Jahre 1996 eingeführt. 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar außerdem zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts.