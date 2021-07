Eichhörnchen Fritz erklärt Besuchern in Nordhausen den Park Hohenrode

Nordhausen. Der von Kindern der Evangelischen Grundschule bespielte Audioguide ist jetzt dem Hohenröder Förderverein übergeben worden.

Endlich war es so weit. Im Rahmen des Projekts „Hör mal im Garten“ wurden die von den Viertklässlern der Evangelischen Grundschule bespielten und von der Kreissparkasse finanzierten Audioguides an den Park Hohenrode übergeben. Mit Unterstützung der Medienpädagogin Claudia Ehrhardt entwickelten die Kinder spannende Minihörspiele rund um den Park Hohenrode. Besucher des Parks können ab sofort an den sechs Stationen Treppe, Kuchenbaum und Verlobungsbrücke, Kneiff-Villa, Kutscherhaus, Pavillon und Wartturm Interessantes per Audioguide von den Kindern erfahren. Das Eichhörnchen Fritz ist dabei die Hauptfigur auf der Entdeckungstour durch den Park. Die Vorsitzende des Fördervereins vom Park Hohenrode, Hannelore Haase, und Michael Grisko von der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen zeigten sich hocherfreut über das Engagement der Schüler. Auch die Lehrerin betonte die Begeisterung und Freude, die das Projekt bei den Kindern ausgelöst habe.