Nordhausen. In der „Kinderwelt am Frauenberg“ mühen sich die Erzieherinnen sehr um weihnachtliche Stimmung – trotz mancher Einschränkungen.

Ein Advent mit Corona in Südharzer Kindergärten

„Da kommt in mir doch weihnachtliche Stimmung auf.“ Hinter Badehaus-Chef Jens Eisenschmidt liegt ein schwieriges Jahr, viel zu oft musste das Bad coronabedingt schließen. Am Freitag aber ist er einfach entzückt von den Liedern der „Bienen“-Gruppe im Kindergarten „Kinderwelt am Frauenberg“. Die Mädchen und Jungen singen vom Weihnachtsmann mit dem weißen Bart, dem roten Mantel und dem großen Sack auf dem Rücken, ebenso von den vier Kerzen, die nach und nach angezündet werden.

Und Jens Eisenschmidt weiß die insgesamt im Kindergarten betreuten 237 Knirpse seinerseits zu überraschen: mit Schokoladen-Adventskalendern, wie er sie jedes Jahr eigentlich Stammgästen und Clubmitgliedern des Badehauses sowie Mitarbeitern schenkt. Wenn aber das Badehaus – wie seit Anfang November – wegen der Corona-Pandemie gar nicht öffnen kann, trifft Eisenschmidt diese Menschen gar nicht. „So entstand die Idee, mit den Kalendern Kinder zu erfreuen“, erklärt er. Auch der Kinder-Kirchen-Laden soll profitieren, ebenso ein Flüchtlingsprojekt.

Felix staunt sofort über die Straßenbahn auf dem Kalender im Nordhäuser-Stadtwerke-Lool, Allesio über den Lkw. Und es dauert nicht lange, und die Kleinen erzählen von ihren Wünschen: Lina sähe gern eine Puppe unterm Weihnachtsbaum, Jeremy eine Feuerwehr, Anna einen Puppenwagen, Mira ein Kuscheltier. Doch am 1. Dezember wird erst einmal das erste Türchen geöffnet.