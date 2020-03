Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Blick auf das historische Nordhausen

Der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein lädt alle Südharzer Geschichtsfreunde zu einem Vortragsabend am 10. März um 19.30 Uhr in das Museum Tabakspeicher ein. Bereits im vergangenen Jahr bot der Verein einen Vortrag über Straßen und Häuser in Nordhausen in geschichtlicher Perspektive an, der gut besucht worden war und mit einem regen Austausch zu Ende ging. Dem schließt sich nun der Dienstagvortrag an. „Das historische Nordhausen Teil III“ legt den Fokus auf die Gegend vom Bahnhof hochwärts zur Stadt. Mit zahlreichen Bildern wird Thomas Kopf seine wissenswerten Recherche-Ergebnisse rund um die Geschichte der Straßen und Gebäude vor 1945 vortragen.

Durch tiefgreifende Ereignisse haben nicht nur die in der Stadt lebenden Menschen Schicksal und Wandel miterlebt, sondern auch die Straßen und Häuser. Wenn es nicht gerade die Änderung des Straßennamens war, dann haben Bombeneinschläge und Abrissarbeiten die Straßenansicht verändert. Daher wird der Referent auch Bezug zur heutigen Straßen- und Gebäudesituation nehmen. Seine ausgewiesenen Kenntnisse rund um die städtebauliche Geschichte konnten Interessierte bereits bei Stadtführungen, Vorträgen und jüngst bei den Ausstellungen zu Nordhäuser Stadtansichten in der Flohburg erfahren.

Auch für den Vortrag im Tabakspeicher wird Thomas Kopf Bekanntes, aber auch Unbekanntes und daher Spannendes (nicht nur für Nordhäuser) bereithalten. Der Verein hofft auf ein reges Interesse. Der Eintritt ist frei.