Ein Container voll Schrott um Nordhäuser Kiesseen geborgen

Nordhausen. Eine Aktion des Fördervereins Seen der Goldenen Aue erweist sich als voller Erfolg für die Natur.

Als voller Erfolg für die Natur hat sich jetzt eine Müllsammelaktion um die Kiesteiche bei Nordhausen erwiesen. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die im Förderverein Seen der Goldenen Aue Mitglied ist. Der hatte die Veranstaltung organisiert. „Dank der vielen Helfer ist ein Container voll Unrat von den Ufern und aus dem Wasser gesammelt worden“, sagt mit Ilona Bergmann eine Sprecherin im Rathaus. Als Fundstücke unter Wasser – denn auch der Tauchsportclub Neptun brachte sich mit seiner Technik und seinem Know-How ein – konnten vor allem Flaschen und Reifen geborgen werden. An den Ufern seien illegal entsorgte Schrottteile, Matratzen, Planen und kaputte Stühle entfernt worden. Der Verein dankt in diesem Zusammenhang allen Helfern.