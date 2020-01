Ein Leben für und mit der Gedenkstätte Juliushütte

„Warum musste es soweit kommen, dass dort so viel Unrat rumliegt und das Gras so hoch steht?“, fragt sich Inge Eisenächer. Die alte Dame, die in Ellrich jeder kennt und heute ihren 87. Geburtstag feiert, kann es im Rückblick auf den Besuch der französischen Delegation im Mai 2019 noch immer nicht fassen, dass ihr „Arbeitsplatz“ – das Gelände der Gedenkstätte Juliushütte – so verwahrlosen konnte. Denn 27 Jahre lang, von der Grenzöffnung 1990 bis zum August 2017, hat sie das Umfeld um den Gedenkstein für die Opfer des ehemaligen KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte gehegt und gepflegt. Jeden Tag, egal wie das Wetter war, ist sie mit ihrem Mann Gerhard auf das Gelände gelaufen und hat dafür gesorgt, dass dieses eine würdige Gestaltung aufweist, mit frischen Blumen und Beeten und gepflegten Wegen.

„Das bin ich den Häftlingen schuldig“, sagt die Seniorin, die aus gesundheitlichen Gründen die Pflege der Anlage aufgeben musste. Denn zu diesen armen Menschen hat sie und hatte vor allem ihr 2007 verstorbener Mann eine ganz besondere Beziehung. Die Geschichte ist schon oft erzählt, deshalb hier nur ein kurzer Abriss. Der 16-jährige Gerhard freundete sich 1944 mit dem Häftling Robert Lancon an, steckte ihm heimlich Brot zu und rettete ihm so das Leben. Ende der 50er-Jahre sehen sich beide zum ersten Mal in Ellrich wieder. Seitdem reist der Kontakt nicht mehr ab, Lancon reist regelmäßig nach Ellrich, um seinen Lebensretter und dessen Frau Inge zu besuchen, auch wenn dies zu DDR-Zeiten nicht so einfach ist.

Würdige Gestaltung des Lagers auf die Fahnen geschrieben

Ab 1990 wird das einfacher, und Gerhard und Inge besuchen auch Robert in dessen Heimatort Saint-Claude in Frankreich. Im November 1998 stirbt Lancon. Auf dessen Wunsch hin verstreut Gerhard die Asche von Lancon auf dem Gelände des Außenlagers, so wie es dessen letzter Wille war bei seinen gestorbenen Kameraden. Im Juli 2007 erfahren dann Gerhard und Inge die große Ehre, in Weimar mit dem Ritter des Nationalen Verdienstordens der Republik Frankreich ausgezeichnet zu werden.

Seit 2015 unterstützte Evelyn Schurzmann ihre Mutter Inge bei der Pflege. „Ich hätte gern die Arbeit meiner Mutter weitergeführt, konnte sie aber leider aus gesundheitlichen Gründen nicht leisten“, sagt diese. Aber sie hat die Schäden auf dem Gelände an die Stadt Ellrich gemeldet. „Es wurde immer schlechter“, gibt sie zu bedenken. „Ich habe Anrufe bekommen, was eigentlich mit dem Gelände los sei. Das hat mich fertig gemacht, ich habe mich geschämt“, bekennt Inge Eisenächer. „Die Stadt Ellrich kann froh sein, dass das meine Mutter so viele Jahre lang gemacht hat. Sonst wäre das Vergammeln schon viel früher losgegangen“, ist Schurzmann überzeugt.

Doch jetzt soll alles besser werden. Am vergangenen Montag hat sich die Initiative „Wir zeigen Gesicht“ um Initiator Andreas Heise gegründet, die sich um die würdige Gestaltung des Gedenkortes kümmern will. und bereits einen ersten Freiwilligeneinsatz auf dem Gelände verabredet hat. Zudem haben auch die verantwortlichen Stellen den Ernst der Lage erkannt und eine Arbeitsgruppe mit dem selben Ziel ins Leben gerufen. „Ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich vorangeht“, freut sich die 87-Jährige über diese Nachricht, quasi ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk.

„Inge, denk doch auch einmal an dich“, sagt Tocher Evelyn zu ihrer Mutter. Doch die winkt nur ab. „Ich habe in meinem ganzen Leben viel geholfen, ich ändere mich nicht mehr“, betont sie. Die Leute hätten zu ihr gesagt: Inge, bleib so, wie du bist. Das will sie weiter beherzigen.