Ein Weihnachtswunder

Britta Hinkel bekommt auf den letzten Drücker einen sehnlich gehegten Wunsch erfüllt

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Glaubst du an Wunder?“

„Gegenfrage: du?“, sag ich.

„Weiß nicht, hab leider lange keins erlebt...“, sagt Pia.

„Würde es dich trösten, wenn ich dir von einem - klitzekleinen - erzähle, das mir widerfahren ist?“, sag ich.

„Durchaus! Mach mal!“, sagt Pia.

„Ich hab mich relativ spät, nämlich erst Anfang Dezember dazu entschlossen, mit meinem Enkelmädchen zum Weihnachtsmärchen ins Theater zu gehen: A Christmas Carol, sehr liebenswert inszeniert, Bühnenbild mit großer Hingabe zum Detail. Und die Geschichte ist ja eh eine ergreifende, jetzt, in dieser hohen Zeit der Gefühle...“, sag ich.

„Verstehe. Und?“, sagt Pia.

„Das Problem war: Das Stück ist für den 1. Weihnachtsfeiertag seit Wochen ausverkauft. Also keine Chance auf zwei Karten. Ich dachte mir aber, garantiert sagt irgendjemand noch kurzfristig ab, immerhin kursieren Corona, Grippe, Erkältungen. Und manchmal ja auch Unlust auf einen Theaterbesuch. - Ich setzte also darauf, dass ich schon noch an meine zwei Karten kommen werde“, sag ich.

„Und plötzlich klingelte es an deiner Tür, ein Engel im weißen Hemd stand davor und reichte dir stumm zwei Theaterkarten auf einem Silbertablett, bevor er sich erhob und beseelt in die Lüfte aufstieg...“, sagt Pia.

„Fast! Ich rannte jeden zweiten Tag zur Theaterkasse und fragte, ob denn vielleicht jemand für das ausverkaufte Stück am 25. Dezember zwei Karten zurückgegeben hätte. Die freundlichen Damen am Schalter schüttelten unisono eine nach der anderen den Kopf, ermutigten mich aber, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich sah mich schon am zweiten Weihnachtsfeiertag vor dem DNT herumscharwenzeln und das fröhliche Publikum von A Christmas Carol beherzt anzuquatschen, ob es nicht eventuell mir zuliebe auf seine zwei Karten verzichtet“, sag ich.

„Um dann doch enttäuscht davon zu trotten, weil leider niemand mitspielte“, sagt Pia.

„Nö! Daran dachte ich keine Sekunde“, sag ich.

„Sag bloß“, sagt Pia.

„Jawoll! Vor wenigen Tagen stand ich wieder - zum gefühlt 25. Mal - an der Theaterkasse, um zu fragen. Diesmal saß ein freundlicher Herr hinter der Scheibe. Ich spulte also hoch motiviert meinen Text herunter, den ich wohl schon im Schlaf hätte herbeten können. Und dann passierte es!“, sag ich.

„Er lud dich zu Glühwein und Gänsebraten ein, wenn er dir schon keine Karten fürs Weihnachtsmärchen verkaufen konnte?“, sagt Pia.

„Sehr witzig. Aber falsch! Er lenkte meinen Blick aufs Display, das den Theatersaal zeigte. Und wies auf zwei blaue Punkte in der Mitte der 4. Reihe. MEINE Plätze! Ich konnte es kaum fassen, ich hatte es tatsächlich geschafft, an die begehrten Karten zu kommen!“, sag ich.

„Wow! Weihnachten eben. Da passieren wahrscheinlich doch manchmal kleine Wunder“, sagt Pia.

„Definitiv! Wir müssen bloß ganz fest daran glauben und nicht aufgeben! Du auch“, sag ich.