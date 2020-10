Landrat Harald Henning hat langjährig Aktive mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Unsere Zeitung stellt sie vor:

„Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an. Mit sechsundsechzig Jahren, da hat man Spaß daran. Mit sechsundsechzig Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit sechsundsechzig ist noch lange nicht Schluss...“ Man könnte meinen, Udo Jürgens hätte dieses Lied eigens für Ilna Bürger geschrieben. Denn während die Jugend heute gern mal mehrere Stunden täglich auf der Couch chillt, bringt sich die rüstige Seniorin immer noch engagiert in das Kölledaer Vereinsleben ein. Über viele Jahre war sie aktives Mitglied im Kölledaer Faschingsverein. Hier war sie stets ein Garant für tolle Stimmung. Mit lustigen Sketchen und witzigen Tanzeinlagen wusste sie das Publikum zu begeistern. Im Kölledaer Kegelsportverein ist sie auch schon viele Jahre Mitglied und leitet dort noch heute eine Frauenmannschaft. Auch dort kommt der Spaß nicht zu kurz und die Geselligkeit wird groß geschrieben. Der gemischte Chor Kölleda wurde von ihr gegründet. Zwar hat sie dessen Leitung aus gesundheitlichen Gründen an Egon Kuppardt übergeben, ist aber selbstverständlich dabei geblieben und bereichert das Programm sehr zur Freude des Publikums mit Gedichten und lustigen Anekdoten. Die jahrelange Leitung der Seniorentanzgruppe komplettiert ihr ehrenamtliches Engagement. Die Stadt Kölleda meint, durch ihr aktives und lebenslustiges Wesen ist Ilna Bürger für jeden Verein eine Bereicherung und für all das, was sie in ihrem Leben ehrenamtlich geleistet hat, ist eine Auszeichnung längst überfällig.