Eine neue Hecke für den Friedhof in Hesserode

Der Friedhof des Dorfes erhält eine Zierapfel-Hecke. Mit ihrer kleinen Axt bearbeitet Mareike Schult die wurzelnackte Pflanze. Jeder Hieb sitzt. Derweil greift Benjamin Richter zu seiner Wiedehopfhaue. Mit der Hacke bereitet er das Pflanzloch vor. Die beiden kommen gut voran.

Bis zum Herbst standen hier noch Fichten. Doch die Dürre der vergangenen Jahre ließ die Bäume vertrocknen. Der Borkenkäfer gab ihnen den Rest. Das tote Holz musste gefällt werden. „Es wäre sonst zu gefährlich für die Besucher geworden“, erklärt Ortsteilbürgermeister Michael Kramer (CDU).

Kahl soll der Friedhof nicht bleiben. Da sind sich die Dorfbewohner einig. Die Neubepflanzung ist jetzt gestartet. Die Zierapfel-Hecke an der Seite zur Straße ist nur der Anfang. In den nächsten Wochen folgen rund um den Friedhof weitere Pflanzarbeiten. Vielfalt ist vorgesehen. 28 verschiedene Gehölze sind geplant. Vom Sommerflieder über Forsythien bis zu den Hortensien. Die frei stehenden Blühpflanzen sind künftig nicht nur eine Zierde. Die bunten Büsche bilden dann auch einen natürlichen Zaun.

Geleistet wird die Arbeit von den Kollegen des Friedhöfe-Sachgebietes der Nordhäuser Stadtverwaltung. Wie Mareike Schult und Benjamin Richter, denen ihr gärtnerisches Tun an diesem letzten Märztag unter freiem Himmel in der Frühlingssonne spürbar Freude bereitet. Das ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich.