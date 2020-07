Eine Orgelnacht als ihr eigenes Dacapo

Große Kunst für kleines Publikum. Aber was heißt schon klein! Zweimal knapp über 50 Zuhörer fanden, durften finden, Ralf Benschu (Saxofon) und Jens Goldhardt (Orgel) bei der sich selbst Corona-geschuldet mit halbstündigem Abstand wiederholenden Altenbeichlinger Orgelnacht 2020. „Schön, dass es überhaupt möglich ist“, sagte Pfarrerin Felicitas Kühn. Das Konzert war so gut nachgefragt, dass es einen dritten Durchgang hätte geben können. Der von Kühn als „künstlerischer Leiter“ der traditionsreichen Reihe vorgestellte Kantor im Ruhestand Gottfried Steffen verstand das in einer Luther-Fassung gespielte „Vaterunser“ in seiner Bitte „und erlöse uns von dem Bösen“ auch als Bezug auf die Pandemie. Vieles, was die Orgelnächte sonst ausmacht, musste fehlen. Nicht die Musik. Für sie waren Ralf Benschu und Jens Goldhardt gerne einmal quer durch Deutschland gefahren. Noch am Vorabend waren sie in Mönchengladbach aufgetreten. Organist Jens Goldhardt macht das Zusammenspiel auch ein wenig Mut. „Georgelt habe ich immer. Allein in einem großen Raum. Viel Lust aufs Üben macht das nicht“, reflektiert er die letzten Monate. Ihn plagten, als Chorleiter, vielmehr die im Kontaktverbot drohenden Verluste. „Das kann keine Videokonferenz ausgleichen.“