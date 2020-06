Der Baufortschritt an der Senioren-Wohnanlage am Aueblick in Nordhausen ist unübersehbar.

Nordhausen. Am Aueblick: Innenausbau und Strangsanierung in 120 Wohnungen liegen gut im Plan. Die WBG investiert hier zehn Millionen Euro.

Eine Wohnanlage für Senioren entsteht in Nordhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Wohnanlage für Senioren entsteht in Nordhausen

Gut voran kommen die Bauarbeiten an der Wohnanlage „Seniorenwohnenplus am Aueblick“. Im zweiten Abschnitt laufen der Innenausbau sowie die Sanierung der Leitungen und Rohre in den 120 Wohnungen, teilt der Vorstand der Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) mit. Insgesamt kostet das Projekt rund zehn Millionen Euro.

Im Außenbereich haben die Arbeiter die alten Balkone entfernt. Inzwischen sind die Fundamente für die zwölf Aufzugsschächte fertiggestellt. Auf der Balkonseite des Gebäudes in der Stolberger Straße 107-113 werden auch schon die Aufzugsschächte und neuen großen Balkone angebaut. Durch die barrierefreien Balkontüren als Zugang zum Aufzug sind die Wohnungen künftig seniorengerechter.

Für die Wohnumfeldgestaltung ist ein Antrag auf Städtebaufördermittel bei der Nordhäuser Stadtverwaltung gestellt worden. So soll im nächsten Jahr der Innenhof in eine seniorengerechte Parkanlage verwandelt werden, in der sich die Mieter der umgebauten und sanierten Wohnungen wohlfühlen können.

Der Vorstand der WBG Südharz geht davon aus, dass noch im Sommer mit der Vermietung der neuen Wohnungen begonnen werden kann. 65 moderne Wohnungen warten dann auf neue Mieter zum 1. Dezember. Interessenten können sich gern beim Vermieter-Team der Wohnungsbaugenossenschaft telefonisch unter 03631 / 69 70 über die Wohnungen informieren.