Einsamkeit ade! Alternative Wohnformen gegen Einsamkeit im Lockdown

Kein Kochabend mit Freunden, kein Feierabendbier mit Kollegen - besonders Menschen, die alleine wohnen, fühlen sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen einsam.

Alle Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog

Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts im vergangenen Mai gaben 80 Prozent der Befragten an, vor allem der fehlende Kontakt zu Familie und Freunde belaste sie. 17,6 Millionen Menschen lebten in Deutschland laut der Online-Datenbank Statista im Jahr 2019 allein. Helfen alternative Wohnformen wie Kommunen, Kollektive oder sogenanntes Co-Housing gegen Einsamkeit?

„In der Kommune Waltershausen hat jeder sein eigenes Zimmer, auch die Kinder“, sagt die 63-jährige Nadi Kinkel. Gemeinschaftlich nutzen die Bewohner Bäder, Wohnzimmer, die Küche mit dem Essbereich und den Garten. „Seit ich vor knapp 16 Jahren eingezogen bin, habe ich viel über Kommunikation, Entscheidungen und meine Bedürfnisse gelernt“, erklärt Elke Zuch.

Solidarisches Zusammenleben statt eigener Besitz

Die Gemeinschaft sei für sie schon immer ein Geschenk gewesen, sagt die 54-Jährige. Gerade zu Zeiten von Corona sieht sie das Zusammenleben als kostbares Privileg an. Die Bewohner teilen nicht nur Dienste zum Putzen und Einkaufen ein, sondern auch zum Kochen, um am Abend gemeinsam zu essen.

Nadi Kinkel wohnt seit der Gründung im Jahr 2003 in der alten Puppenfabrik. Sie ist in einer Großfamilie auf einem Hof aufgewachsen. „Mit 17 zog ich mit Freunden zusammen und zu Studienzeiten lebte ich in einer Wohngemeinschaft mit 14 Personen“, sagt sie.

Die Bewohnerinnen Nadi Kinkel (links) und Elke Zuch stehen in der Küche der Kommune Waltershausen, einer ehemaligen Puppenfabrik. Foto: Annika Freitag

Im Jahr 1999 schloss Nadi Kinkel sich einer Gruppe an, die ursprünglich in Südwestdeutschland eine Kommune gründen wollte. „Auf dem Rückweg aus Reinhardsbrunn kamen wir zufällig in Waltershausen an der Puppenfabrik vorbei“, sagt sie. Das Gebäude der Gesellschaft TLG Immobilen abzukaufen sei einfach gewesen. „Es stand über zehn Jahre leer und unter Denkmalschutz, für die Gesellschaft war es ein rostiger Löffel in der Ecke.“ Zu acht fingen sie im April 2003 an, die entkernten Hallen bis zum Winter mit Fenstern, Heizungen und Wasseranschlüssen auszustatten.

Derzeit leben in der Kommune 13 Erwachsene und zwei Kinder. Die Altersspanne reicht von einem einwöchigen Baby bis zum 65-jährigen Carlos Hölzer. „Viele sind neugierig auf unsere Kommune und haben Sehnsucht nach Gemeinschaft“, sagt er.

Wer ankommt, überträgt sein Vermögen an die Kommune

Das Interesse erlahme jedoch oft, weil es vielen schwer falle, die Gemeinschaft bis zur letzten Konsequenz zu leben. „Wir handeln nach dem Solidaritätsprinzip. Wer ankommt, überträgt sein Vermögen der Kommune“, erklärt Elke Zuch. Durch die Umverteilung sei es auch Menschen ohne viel Geld möglich, in der Gemeinschaft Fuß zu fassen. „Das Geld loszulassen, erfordert Vertrauen“, sagt Elke Zuch. Daher entscheide die Kommune einstimmig, damit alle zufrieden sind.

Dass der Weg zu gemeinsamen Entscheidungen lang sein kann, weiß auch der 56-jährige Andreas Ebert vom Weimarer Wohnprojekt Baumhaus im Baumschulenweg. Er ist einer von 22 Bewohnern dort. „Familien, Paare und Singles wohnen im Baumhaus jeweils in einer der sieben Wohnungen“, sagt Andreas Ebert.

Zusammen haben sie auf dem Gelände nach dem Kauf im Jahr 2014 unter anderem den Unterbau für die Fußböden gelegt, Gipskartonplatten verspachtelt und Bauschutt weggefahren. „Indem wir mit gebaut haben, bekamen wir eine besondere Beziehung zu dem Gebäude“, sagt Andreas Ebert.

Bezahlbares Wohnen nahe der Weimarer Innenstadt

Seit dem gemeinsamen Einzug im Jahr 2016 sei bisher niemand ausgezogen -- bis auf inzwischen erwachsene Kinder. Dafür seien zwei Babys hinzugekommen. Zusätzlich gebe es eine Wohnung für Gäste, die derzeit ein Migrant nutze.

Die ehemaligen Büro- und Werkstatträume einer Gärtnerei gehören einer GmbH. Diese haben die Bewohner mit dem Mietshäuser-Syndikat gegründet. Das Mietshäuser-Syndikat berät Hausprojekte und beteiligt sich an diesen. „Fördergelder wie vom BUND helfen zusätzlich, Projekte zu stemmen, wie aktuell den Umbau eines Schuppens in einen Gemeinschaftsraum mit Gründach“, sagt die Bewohnerin Cornelia. Das Mietshäuser-Syndikat als Gesellschafter verhindert außerdem, dass die Bewohner das gemeinschaftliche Haus teuer weiterverkaufen können,und legt somit der Spekulation einen Riegel vor.

Kinder können auch im Lockdown zusammen spielen

„Geht einer einkaufen oder Brötchen holen, fragt er, ob noch jemand etwas braucht. So war ich auch während der Tage in Quarantäne versorgt“, erklärt Cornelia, die als Lehrerin tätig ist. Auch der 36-jährige Armin Ziegler ist dankbar für seinen Platz im Baumhaus. „Ich habe vorher in einer Einrichtung für betreutes Wohnen gelebt, da ich im Rollstuhl sitze“, sagt er. Jetzt lebt er in seiner eigenen Wohnung ohne Barrieren.

„In den vergangenen Tagen haben sich die Kinder eine Rodelbahn im Garten gebaut. Dass sie auch im Lockdown draußen zusammen spielen können, ist eine Erleichterung für uns“, sagt Kristin Kurth.

Bei manchen Konflikten frage sie sich: „Passe ich wirklich hierher?“ oder: „Bin ich doch spießiger, als ich dachte?“ „Doch wenn wir es nicht schaffen, im Kleinen friedlich zusammenzuleben, wie sollen sich dann internationale Konflikte lösen?“, sagt Andreas Ebert.