Einwurf: Kennen Sie den schon?

Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass es offenbar keine Witze über die Corona-Krise gibt? Jedenfalls keine guten. Oder haben Sie einen gehört? Wir noch nicht. Das ist doch komisch. Gewiss, die Zeiten sind ernst, zu ernst vielleicht, um darüber Witze zu machen. Aber das waren die Zeiten doch zu allen Zeiten. Und dennoch hat das Volk seine Witze darüber gerissen. Und je böser die Zeiten waren, um so besser und schärfer wurden die Witze. Es war dies oft die einzige Möglichkeit des kleinen Mannes, sich zu wehren. Gegen die Verhältnisse, gegen die Obrigkeit oder beide oder im Einzelfall auch mal gegen seine Schwiegermutter. Also bitte, wir reden hier nicht von Kalauern und schon gar nicht von Stammtischzoten a la Kommt ein Virus zum Arzt...

Wir meinen hier den Witz als Lebenshilfe, als Blitz im Corona-Nebel der Wirklichkeit. Wenn es uns denn zur Zeit auch am Witze mangelt, so haben wir doch den Humor noch nicht verloren. Oben im Norden zum Beispiel haben sie jetzt, wie das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen mitteilte, das Plattdeutsche Wort des Jahres 2020 gekürt. Es heißt „Ballerdutje“ und meint einen herzhaften, genauer gesagt schmatzenden Kuss. Auf den zweiten Rang kam die auch sehr bildhaft zur Zeit passende Lautmalerei „Snutdauk“ alias Schnutentuch, hierzulande als Gesichtsmaske bekannt. Das ist doch lustig?

Doch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Jeden-falls hat sich die Schweriner Landesregierung damit Mut zugesprochen und beschlossen, zu handeln und für den Handel in MV die Maskenpflicht abzuschaffen. Angesichts (!) niedriger Corona-Infektionszahlen, der guten Luft an der Küste und der Ungeduld des Einzelhandels. Von wegen in Mecklenburg käme alles hundert Jahre später: Es ist zum Leuchtturm geworden, und in Sachsen prüft man bereits, ob man dem Licht aus dem Norden folgen solle.

Bisher galten die Sachsen übrigens als helle. Sicher, das mit den Masken ist ziemlich lästig. Es ist nicht jedermanns Sache, schwer atmend unterm Schnutdauk den vollen Einkaufswagen zur Kasse zu wuchten. Andererseits können diese Masken aber auch als ein mildtätiges Vademekum wirken. Sie ersparen uns nämlich so manchen unerfreulichen Anblick. Dieser wie zur Faust geballten Gesichter der neuen deutschen Gereiztheit unter den Aluhüten zum Beispiel. Vielleicht sollten wir den Tag eher fürchten, an dem es heißt „Ab heute wieder Gesichterzwang“. Gäbe es dann wenigstens wieder gute Witze für schlechte Zeiten, wäre das eine Ode an die Freude. Darauf einen Ballerdutje der ganzen Welt!