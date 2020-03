Bleicherode. Für die Sanierung der St.-Marien-Kirche in Bleicherode gibt es erneut ein Benefizkonzert am 22. März. Das Februar-Konzert spielte 1600 Euro ein.

„Emma“-Rock trifft auf Gospel in Bleicherode

Das Benefizkonzert mit Margarita Yeromina in der Bleicheröder St.-Marien-Kirche im Februar hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Wie Kirchenkreissprecherin Regina Englert am Montag wissen ließ, wurden durch den Kartenverkauf 1600 Euro eingenommen, die für das geplante Kirchenfenster im Ostgiebel der Kirche verwendet werden sollen. Zudem summierte sich die Kollekte für die kirchenmusikalische Arbeit der Gemeinde auf 460 Euro.

Für die Finanzierung des Ostgiebelfensters, das der renommierte Glaskünstler Thomas Kuzio gestaltet, müsse noch weiter fleißig gesammelt werden, betont Gemeindekirchenratschef Christoph Maletz. Nach wie vor habe man als Realisierungsziel 2020 im Blick.

„Pop trifft Gospel“, heißt es am 22. März ab 18 Uhr in St. Marien. „Neben African Call aus Bleicherode werden weitere Gastchöre erwartet“, berichtet Margarita Yeromina, die die Planung in den Händen hält. Auch die Rockband Emma wird dabei sein. Der Eintritt ist an diesem Abend frei, weitere Spenden für das Kirchenfenster sind willkommen.