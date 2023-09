Thüringer Energieversorger Teag senkt Gaspreise ab Oktober

Ab Oktober wird der Preis für Gas in Thüringen sinken. (Symbolfoto)

Erfurt. Die Teag Thüringer Energie AG will zum 1. Oktober die Preise für Erdgas senken. Welche Kunden davon profitieren und was sie künftig weniger zahlen müssen.

Viele Erdgaskunden in Thüringen werden entlastet. Die Teag Thüringer Energie AG werde zum 1. Oktober die Preise für Erdgas reduzieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Preissenkung betreffe rund 70.000 Kunden in der Grundversorgung, den klassischen Produktverträgen und gelte auch für Verbraucher mit laufenden Festpreisverträgen.

Den Angaben nach wird der Kilowattstundenpreis um 0,559 Cent brutto pro Kilowattstunde gesenkt. Für Erdgaskunden mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeute dies eine Einsparung von mindestens rund 110 Euro im Jahr, hieß es. Mit der Preissenkung gebe die Teag sowohl Kostenerleichterungen aus dem Rückgang der Gas-Sicherungsumlage als auch Effekte beim Energieeinkauf weiter.

Das könnte Sie auch interessieren

Der Erfurter 8984-Euro-Hammer: Restaurantbetreiber müssen Heizkosten nachzahlen

Erfurter Stadtwerke wollen Fernwärme-Kapazitäten verdoppeln