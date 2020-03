Kliniken in Thüringen sind unzufrieden mit der Unterstützung bei der Bekämpfung des Coronavirus. Auch der Chef der SRH-Kliniken in Gera und Suhl äußert Kritik.

Enttäuschung bei Klinikchefs in Thüringen

Per Gesetz sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zwar Milliardenhilfen zu. So sollen etwa die Intensivbetten verdoppelt und ein finanzieller Ausgleich für verschobene Operationen und Behandlungen gezahlt werden. Praktiker fordern aber eine schnelle und unbürokratische Umsetzung. „Insgesamt ärgert die Unverhältnismäßigkeit – die Rettung von Fluggesellschaften oder Gastronomieketten scheint weniger bürokratisch zu sein als die Sicherung des Gesundheitswesens, das sich darauf vorbereitet, Tausende Menschen zu retten“, sagt Uwe Leder, Geschäftsführer der SRH-Kliniken in Gera und Suhl. Nach großer Kritik könne der jetzige Rettungsschirm zwar den Kliniken helfen, die Lage zu bewältigen. „Derzeit steigen die Preise für Schutzmasken um 1000 Prozent sowie für Medikamente und Medizintechnik. Es könnte also sein, dass wir noch deutlich mehr Geld benötigen“, so Uwe Leder. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Laut SRH-Chef tragen große Häuser mit großen Intensivstationen in der Versorgung von Covid-19-Patienten eine höhere Last als kleine Einrichtungen, die diese Versorgung aufgrund ihrer Struktur gar nicht leisten könnten. Im Krankenhausentlastungsgesetz werde da aber kein Unterschied gemacht, „das hätten wir uns gerechter gewünscht“, so der Geraer. Der Verband der Privatkliniken warnt vor einem Kliniksterben durch den Krankenhaus-Rettungsplan zugunsten von Corona-Patienten. „Was generös klingt, ist in Wahrheit eine Totenglocke. Ab April werden Kliniken massiv insolvent gehen", sagte Verbandsgeschäftsführer Thomas Bublitz. Bisherige medizinische Leistungen könnten nicht mehr erbracht werden, Tausende Arbeitsplätze seien in Gefahr. Die Erstattungen reichten nicht aus, um die Kosten zu decken, Vorsorge- und Rehakliniken seien von Ausgleichsfinanzierungen ausgeschlossen. „Wir sind fassungslos, dass die Gesundheitskrise genutzt wird, um das Sterben von Kliniken zu beschleunigen“, so Bublitz. Von einem Witz sprachen die Geschäftsführer der Saalfelder Thüringen-Kliniken. „Auf Weisung der Bundes- und Landesregierungen wurden planbare medizinische, nicht zwingende notwendige Operationen abgesagt, um die Kliniken auf Corona-Patienten vorzubereiten. Erlös- und Liquiditätsausfälle sollten übernommen werden, damit Gehälter bezahlt und die völlig überteuerte Schutzkleidung beschafft werden können. Wir fühlen uns alleingelassen und sind maßlos enttäuscht", erklärten Manuela Faber und Thomas Krönert. Die Gewerkschaft Verdi bezeichnet den Schutzschirm als löchrig und findet: Jetzt ist keine Zeit für Gesundheitsbürokratie. Klinikleistungen sollten vorerst nicht nach Fällen, sondern in einem ersten unkomplizierten Schritt anhand der Vorjahresbudgets finanziert werden. Auch die Krankenhausgesellschaft kritisiert, dass die Finanzierung weiter in dem Rahmen üblicher Abrechnungssysteme erfolgt. Zwar könne das neue Gesetz helfen, die wirtschaftliche Stabilität der Kliniken trotz der Ausnahmesituation zu sichern, Regelungen etwa zur Deckung höherer Materialkosten von 50 Euro pro Patienten müssten aber schon zum 1. April in Kraft treten.