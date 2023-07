Erfurter Dom und Severikirche: Auf Erkundungstour im Wahrzeichen der Stadt

Erfurt. Vom Domplatz führen 70 Stufen hinauf auf den Domberg zu Erfurts „Zwillingskirchen“. Die Domkirche St. Marien und die St. Severikirche prägen das Stadtbild. Im Inneren gibt es viel zu endecken.

Die Domkirche St. Marien und die St. Severikirche thronen auf dem Domberg nebeneinander. Sie sind das Wahrzeichen Erfurts und prägen das Stadtbild der Landeshauptstadt. Für Besucher gibt es sowohl um als auch in den Kirchen vieles zu entdecken.

Vom Wochenmarkt bis zu den Domstufen-Festspielen

Der Domplatz im Herzen der Stadt war früher und ist heute mit seiner Größe von mehr als 14.000 Quadratmetern der Hauptmarktplatz Erfurts. Täglich von Montag bis Samstag, 6.30 bis 14 Uhr, findet dort der Wochenmarkt mit Frischwaren statt. Mittwochs, freitags und samstags werden außerdem Hartwaren angeboten. Auch über saisonale und zusätzliche Angebote oder Konzerte können Besucher sich freuen. So gastieren regelmäßig der Deutsch-Holländische Stoffmarkt, der Blumen- und Gartenmarkt oder der Kunst- und Kreativmarkt in Erfurt.

Der 172. Erfurter Weihnachtsmarkt erstrahlt zur Blauen Stunde in den schönsten Farben. Mit dem Familienpass lassen sich viele Attraktionen gratis genießen Foto: Michael Kremer / SnapArt

Der Erfurter Altstadtfrühling bietet Spaß für die ganze Familie. Jeden Sommer verwandelt das Theater Erfurt bei den Domstufen-Festspielen die 70 Stufen vor der historischen Kulisse aus Dom und Severikirche in eine opulente Opern- oder Musicalbühne. Zur Martinsfeier kommen jährlich tausende Kinder mit ihren Lampions auf den Domplatz. Der Erfurter Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten in Deutschland.

Führung durch den Dom: Marienmosaik und Wolframleuchter

Auch der Besuch der "Zwillingskirchen" auf dem Domberg lohnt sich. Einmal die 70 Stufen zu den Kirchen erklommen, bietet sich Gästen ein wunderschöner Ausblick über die roten Dächer Erfurts. Der Dom mit hochgotischem Chor, romanischem Turmbereich und spätgotischer Westhalle ist ein architektonisches Juwel. Er ist Nachfolger des 724 von Rom veranlassten Sakralbaus, der Hauptkirche des von Bonifatius gegründeten Bistums Erfurt.

Die Geschichte von Maria – hier mit Jesuskind auf dem Marienmosaik im Erfurter Dom – ist eine Geschichte der Wunder. Die jungfräuliche Geburt ihres Sohnes ist nur eines davon. Foto: Martin Schutt / dpa

Seit 1994 ist er Kathedrale des neugeschaffenen Bistums Erfurt. Regelmäßig werden Führungen durch den Dom und die Severikirche sowie zu verschiedenen Themen angeboten. Mittwochs und samstags, 15 Uhr, können Besucher an einer Führung zur Domschatzkammer teilnehmen. Führungen zum restaurierten Marienmosaik werden freitags und samstags, 13 Uhr, angeboten.

Ebenfalls zu bestaunen sind die 18,6 Meter hohen bunten Glasfenster im Hochchor und der Wolframsleuchter. Die Figur eines Kerzenleuchterträgers ist eine der ältesten freistehenden Bronzeskulpturen Deutschlands und nahezu lebensgroß. Entstanden ist sie in der Zeit um 1160.

Die Königin aller Glocken: Gloriosa

Besonders sehenswert ist die Gloriosa, die Glorreiche. Bei der sogenannten „Königin aller Glocken“ handelt es sich um die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt. Die aktuelle Gloriosa ist bereits die sechste Erfurter Glocke dieses Namens. Andere mussten nach Schäden oder Bränden ersetzt werden. Sie wurde 1497 von Gerhard van Wou gegossen, wiegt 11,45 Tonnen, ist 2,62 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 2,56 Metern. Inzwischen ist sie zweimal repariert worden und läutet nur noch zu besonderen Anlässen.

Die Gloriosa im Erfurter Dom Foto: Anja Derowski.

Turm- und Glockenführungen zur Gloriosa finden grundsätzlich von April bis Oktober, jedoch nicht am ersten Samstag und Sonntag im Monat zur jeweils vollen Stunde statt. Termine sind donnerstags zwischen 9 und 13 Uhr, freitags 12, 14 und 15 Uhr, samstags 11, 12 und zwischen 14 und 16 Uhr sowie sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Bei allen Führungen wird um Voranmeldung gebeten. Die aktuellen Zeiten und Preise für Führungen und die Läuteordnung der Gloriosa sind auf der Internetseite des Erfurter Doms zu finden.

Ein kleiner Tipp: Wer sich die beiden Kirchen genau ansehen will, sollte nicht während der Domstufen-Festspiele vorbeikommen. In diesem Zeitraum sind einige Bereiche gesperrt.

Für Musikliebhaber: Konzerte im Dom

Musikliebhaber kommen bei den regelmäßig im Dom stattfindenden Konzerten auf ihre Kosten. Neben Chorkonzerten finden im September jährlich die Erfurter Kirchenmusiktage statt, bei denen Veranstaltungen in verschiedenen Erfurter Kirchen angeboten werden. Zudem finden über das Jahr verteilt regelmäßig Internationale sowie Prüfungs-und Internationale Orgelkonzerte statt. Das aktuelle Programm ist auf der Internetseite des Erfurter Doms zu finden.

Die St. Severikirche: Ehemaliges Nonnenkloster mit langer Geschichte

Die katholische St. Severikirche war ursprünglich ein Benediktinerinnenkloster. In ihrer heutigen Gestalt besteht die Kirche seit 1350. Heute ist sie ein Kirchort der Innenstadtpfarrei St. Laurentius in Erfurt. Besucher können zahlreiche Kunstwerke wie eine Steinmadonna von 1365 oder den 15 Meter hohen Taufstein entdecken. Unter ihren Glocken befindet sich die Vincentia, die zusammen mit der Glorosia von Gerhard van Wou gegossen wurde.

Führungen finden wie auch im Dom täglich statt. Kirchliche Veranstaltungen haben aber Vorrang vor Besichtigungen.

Der Domberg als Pilgerort

Auch für Pilgerinnen und Pilger ist der Domberg ein zentraler Ort. In der Domkrypta sind die Gebeine der Heiligen Adolar und Eoban zu finden. In der Severikirche befindet sich der Sarkophag des Heiligen Severi mit seiner heiligen Ehefrau Vinvencia und seiner heiligen Tochter Innocentia. Die Seitenwände des Sarkophags zeigen den Lebensweg Severis. Die zentrale Bistumsfahrt sowie die Kinderwallfahrten führen jährlich viele hundert Betende dort zusammen.

Auf dem „Weg der starken Frauen“ von Erfurt nach Paulinzella bis Coburg sind Pilgernde zu den Gottesdiensten eingeladen und können auf Anfrage Reisesegen und Pilgerstempel erhalten.

Der Altstadt-Express bei einer Stadtrundfahrt auf dem Erfurter Petersberg vor der Zitadelle. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Stadtrundfahrt mit Altstadt-Express

Für Gäste, die nach der Erkundung der „Zwillingskirchen“ noch nicht genug von Erfurt gesehen haben, gibt es die Möglichkeit, am Domplatz in den Altstadt-Express zu steigen und eine Stadtrundfahrt zu machen. Die Bahn fährt von April bis Oktober donnerstags, freitags und samstags zwischen 10.30 und 15.30 Uhr jede Stunde. Tickets gibt es in der Erfurt Tourist Information oder per Kartenzahlung am Treffpunkt. Aktuelle Preise und abweichende Fahrzeiten im November und Oktober sind im Internet zu erfahren.

Krämerbrücke in Erfurt: Sehenswürdigkeit mit Fachwerk-Charme

Gartendenkmal und Erlebniswelt: Eine Tour durch den Egapark in Erfurt

Erfurter Dom und Severikirche: Auf Erkundungstour im Wahrzeichen der Stadt

Zoo Erfurt: 1000 Tiere und noch viel mehr für die ganze Familie

Viba Nougat-Welt in Schmalkalden: Das wohl süßeste Ausflugsziel in Thüringen

Verzaubern lassen und staunen: Auf Entdeckungstour in den Saalfelder Feengrotten