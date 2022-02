Erfurter Rathaussturm fällt aus

Erfurt Die für Samstag geplante Schlüsselübergabe an das närrische Volk findet lediglich in kleinem, nicht öffentlichem Rahmen statt.

Nur im kleinen Rahmen und ohne musikalische Begleitung wird Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein am Samstag, 26. Februar, den Rathausschlüssel symbolisch an das Prinzenpaar der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) übergeben.

Der Rathaussturm mit Schunkeln, Ansprachen und Böllerschuss fällt aus. Das haben GEC-Präsident Thomas Kemmerich und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Freitagnachmittag kurzfristig angekündigt. „Wir können nicht feiern, wenn vor der Haustür Krieg herrscht“, sagte Bausewein.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Relative Ruhe" für närrischen Tage angekündigt

Es könne nicht in Erfurt gefeiert werden, wenn gerade einmal 650 Kilometer entfernt Raketen in der Ukraine einschlagen, so Bausewein. „Für die Karnevalisten ist das natürlich schlimm, sie müssen quasi den zweiten Totalausfall in Folge verkraften. Wir sind uns dennoch einig, dass wir nicht feiern können, wenn vor unserer Haustür Krieg herrscht.“

Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sei das närrische Treiben in der Öffentlichkeit "nicht angemessen", so Kemmerich. Er kündigte für die bevorstehenden närrischen Tage eine "relative Ruhe" an.

Ob und wie jeder Verein im Einzelnen mit seinen eigenen Veranstaltungen umgehen wird, sei ihm nicht bekannt. Hier sei es - wie schon aufgrund der Pandemie festgelegt -- jedem Verein selbst überlassen, wie er mit der Situation umgeht.

Hunderte demonstrieren in Thüringen gegen Krieg in der Ukraine

Tränen und Solidarität in Thüringen nach Kriegsbeginn in der Ukraine

Wegen Angriffs auf Ukraine: Rathaussturm in Sömmerda abgesagt