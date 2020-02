Ergibt sich Nordhausen dem Vandalismus?

Machen wir ein Experiment: Man nehme sein Kind oder Enkelkind und begebe sich auf einen Spaziergang durch Nordhausen. Der Knirps will nicht? Der Anreiz auf mehr Taschengeld könnte helfen: Stellen Sie, liebe Leser, ihrem Schützling einfach einen Euro für jeden Laternenpfosten und jedes Hinweisschild am Bingerhof in Aussicht, das nicht beschmiert oder mit Aufklebern „verziert“ wurde. Auch die Grenzstraße nach Salza bietet sich für diesen Versuch an. Ohne schlechtes Gewissen lässt sich versprechen: Sie werden nicht arm bei dieser Tour. Kaum ein Mast dort, der nicht von vermeintlichen Fußballfans oder von Vertretern verschiedenster politischer Couleur verunstaltet ist. Zu ihnen gesellen sich Stromhäuschen und Sicherungskästen, die bald allesamt die Handschrift von Graffiti-Sprayern tragen.

Die Sticker und Schmierereien, sie stehen sinnbildlich für den Vandalismus der Region: 2425 Fälle der Sachbeschädigung erfasste die Nordthüringer Polizei allein 2018. Für das vergangene und laufende Jahr liegen noch keine Zahlen vor. Wer sich in der Kreisstadt allerdings ein wenig umhört, wird nicht zweifeln, dass am Ende der Kriminalitätsstatistik wieder eine traurige Ziffer stehen wird. Jüngstes Beispiel ist ein Vorfall von Anfang Februar, als Randalierer in mehreren Autohäusern in der Halleschen Straße eine Spur der Verwüstung hinterließen. Zertrümmerte Scheiben ergaben einen Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Und auch im Park Hohenrode ärgerte man sich jüngst über Vandalen, die eine Magnolie abgesägt hatten.

Problem betrifft Stadt und Dorf gleichermaßen

Wer glaubt, die Schäden seien nur punktuelle Probleme, der irrt: Auf Vandalismusvorkommnisse angesprochen, berichtet das Nordhäuser Rathaus von allein 50 Fällen, die das Rechtsamt voriges Jahr erfasste: „In den meisten Fällen handelt es sich bei den Sachbeschädigungen um Graffiti, zum Beispiel an unseren Brunnen, um abgerissene und abgetretene Abfalleimer, Brandlegung in Mülleimern und anderen Orten, Diebstahl von Verkehrszeichen, Beschädigungen in Parkanlagen sowie der Laternen am Primariusgraben und sonstige Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen“, sagt Pressesprecher Lutz Fischer. Vermehrt treten solche Beschädigungen zwar am Bürgerhaus sowie auf dem Petersberg auf, wirkliche Hotspots seien aber nicht zu benennen.

Auch bei der Polizei weißt man nicht um neuralgische Punkte. „Prinzipiell verteilen sich derartige Delikte über den gesamten Landkreis“, erläutert daher Sprecherin Fränze Töpfer. Es handele sich nicht um ein speziell städtisches Problem, auch in den Dörfern verzeichne man – vor allem im Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen wie Kirmes- oder Sportfesten – regelmäßig Fälle. Während die Polizei in der Kreisstadt vor allem um Parkbänke, Fahrzeuge und Eingangstüren als Ziel von Vandalismus weiß, seien es auf den Dörfern vorrangig Bus- und Bahnhaltestellen. Die Motivlage rangiert laut Polizei zwischen übermäßigem Alkoholkonsum, Zerstörungswut, (Beziehungs-)Streitigkeiten und Rache.

Geschädigte wie die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz als größter Wohnungsanbieter der Region sprechen von einem „überschaubaren“, aber leidigen Thema. Sven Dörmann, der für die rund 7000 Wohnungen zuständige Vorstand, hat auch konkrete Zahlen in petto. So seien 2018 lediglich 14 Vorfälle aufgetreten, die Instandsetzungskosten in Höhe von rund 8200 Euro nach sich zogen. Im vergangenen Jahr steigerte sich die Menge der Vandalismusschäden auf 17. Die Schadenshöhe lag jedoch „nur“ bei 6800 Euro. „Für die Kostenübernahme zur Beseitigung solcher Schäden hat die WBG eine spezielle Versicherung abgeschlossen“, erklärt Dörmann.

Auch Investor und Vermieter Axel Heck hat eine solche Versicherung, wie er auf Anfrage kundtut. Doch die hohe Schadensgrenze werde oft nicht erreicht, weshalb er meist allein aufkommt.

Für Geschädigte ist Vandalismus nicht einmal primär ein finanzielles Problem, sondern auch eines des Images: Peter Winsel, Geschäftsführer von Wippertaler Getränke, wurde kürzlich als Hecks Mieter selbst Opfer von Graffiti-Sprayern, die den Getränkemarkt in der Heinrich-Zille-Straße verunstalteten. „Für den Kunden wirkt das ungepflegt und fällt immer auf uns zurück“, ärgert sich Winsel über die Außenwirkung solcher Aktionen.

Stärkste Beschädigung thüringenweit

Aktionen, von denen selbst das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena ein Lied zu singen weiß. In 16 Städten des Freistaats betreibt die Behörde Luftmessstationen in speziellen Containern. „Der in Nordhausens Arnoldstraße“, sagt Wartungstechniker Steffen Dyroff, „ist der mit den meisten Spuren von Randalierern.“ Einschläge an der Außenhaut, Notdurft vor der Containertür oder Schmierereien – Dyroff hat hier schon vieles erlebt.

Leidensgefährten wüsste der Techniker in den Mitarbeitern des Bauhofs. Im Rathaus hat man deren Arbeitszeit für Instandhaltungen nach Vandalismus einmal hochgerechnet. Demnach würden von den 21 Mitarbeitern zwei Beschäftigte rund vier Monate im Jahr nur für Reparaturen gebraucht.

Kein Wunder, also dass kürzlich ein Leser meinte, dass sich die Gesellschaft dem Vandalismus ergeben hat. Er fürchtet, es bringe kaum noch jemand zur Anzeige, weil man ohnehin nicht mehr an Aufklärung und Besserung glaube. Eine These, wie sie Polizeisprecherin Fränze Töpfer nicht stehen lässt. „Vermutlich werden 70 bis 80 Prozent der Sachbeschädigungen auch angezeigt. Die Geschädigten hoffen auf Schadensersatz durch Verursacher oder Versicherer“, hält sie entgegen. Die Aufklärungsquote ist zuletzt gar leicht gestiegen: 2018 wurden 38,8 Prozent der Verursacher im Nachgang ertappt, ein Jahr zuvor waren es 37,6 Prozent. Damit dies weiter steigt, appelliert die Polizeisprecherin, brauche es die Bevölkerung und ihre Hinweise, seien sie auch noch so klein.

Und auch bei der WBG kann von kampfloser Aufgabe nicht die Rede sein: Wie es auch die Stadtverwaltung tut, werde hier jeder Vorfall zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt, erläutert Vorstand Dörmann. Und um Nachahmer nicht noch weiter anzustacheln, werde jeder Schaden zudem binnen weniger Tage behoben.