Erhöhte Radonwerte in vier Grundschulen in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld Das Landratsamt veranlasst jetzt Gegenmaßnahmen und will weitere Messgeräte anschaffen - welche Orte konkret betroffen sind

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt hat in der Folge von erhöhten Radon-Konzentrationen an der Grundschule und der Regelschule Gräfenthal zwei eigene Messgeräte angeschafft. In der Folge seien sowohl in Grundschulen im Vorsorgegebiet als auch außerhalb weitere Messungen durchgeführt worden, heißt es in einer Anfang der Woche verbreiteten Mitteilung der Behörde. Erste Ergebnisse lägen jetzt vor. Danach seien in den Grundschulen Katzhütte, Lehesten, Leutenberg und Probstzella erhöhte Radon-Werte festgestellt worden. In der Grundschule Meuselbach lag das erneute Messergebnis unter dem Referenzwert. Das Landratsamt werde jetzt Gegenmaßnahmen veranlassen und parallel dazu weitere Messungen durchführen.

Gemessen wurde jeweils über 14 Tage in einem Raum im Kellergeschoss und im Erdgeschoss. An der Grundschule Katzhütte ergab sich für das Lehrerzimmer im Erdgeschoss ein deutlich unter dem Referenzwert liegenden Ergebnis. Im wenig genutzten Werkraum im Kellergeschoss wurden dagegen höhere Werte gemessen. Hier wird eine Zweitmessung mit einem verbindlichen Lüftungsregime durchgeführt.

Weitere Messungen in Lehesten und Leutenberg erforderlich

In der Grundschule Lehesten sind die Messwerte für beide Geschosse erhöht. Dort wurde in einem Werkstatt- und einem Computerraum gemessen. Ein einwöchiges Lüftungsregime brachte zwar eine Absenkung der Werte, die jedoch schnell wieder anstiegen. Hier sind voraussichtlich weitere Maßnahmen erforderlich, die nach weiteren Messungen festgelegt werden.

In der Grundschule Leutenberg wurde ein Werkstattraum im Keller sowie das Lehrerzimmer im Erdgeschoss gemessen. Auch hier sind die Werte zu hoch, eine Zweitmessung soll mehr Klarheit bringen. In der Grundschule Probstzella lag das Ergebnis im Lehrerzimmer unter dem Referenzwert, der alte Hausmeisterraum im Keller weist leicht erhöhte Messergebnisse aus, die durch eine konsequente Lüftung gesenkt werden können.

Quelle für Radonbelastung soll eingegrenzt werden

Das Landratsamt schafft nun weitere Messgeräte an. Ziel ist es, bei einer Zweitmessung auch angrenzende Räume mit zu messen, um die Quelle für die Radonbelastung einzugrenzen. An der Regelschule in Gräfenthal wurde als Reaktion auf stark erhöhte Messwerte im Werkraum eine Lüftungsanlage eingebaut, um durch die technische Zwangslüftung eine Senkung der Radon-Konzentration zu erreichen. Dies wurde jetzt durch eine Nachmessung bestätigt, so dass der Werkraum wieder für den Schulbetrieb genutzt werden kann. An der Grundschule Gräfenthal sind darüber hinaus technische Maßnahmen erforderlich. Der Landkreis hat entsprechende Mittel im Haushaltsentwurf für 2023 eingeplant.

Das könnte Sie auch interessieren: