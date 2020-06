Erneut Fliegerbombe in Nordhausen: Hunderte Rettungskräfte im Einsatz

Nächste Fliegerbombe in Nordhausen gefunden

In Nordhausen wurden am Montag bei Bauarbeiten am Theater eine Fliegerbombe gefunden. Bereits vor zwei Wochen wurde wenige Meter daneben eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft. Laut Sprengmeister handelt es sich wieder um eine 227 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe mit mechanischem Zünder. Der Evakuierungsbereich wurde daher abermalig auf 500 Meter um das Theater festgelegt.

Foto: Marco Kneise