Ellrich. In der nächsten Woche soll das Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers in Ellrich würdig hergerichtet werden.

Erster Pflegeeinsatz an der Juliushütte in Ellrich

Am 15. Februar laden die Stiftung Naturschutz Thüringen gemeinsam mit der Initiative „Wir zeigen Gesicht – eine Initiative gegen das Vergessen“ zu einem Pflegeeinsatz ein. Viele örtliche Vereine und engagierte Mitbürger aus Niedersachsen und Thüringen werden vor Ort sein und helfen. Für den von 10 bis 14 Uhr geplanten Pflegeeinsatz werden noch fleißige Helfer gesucht. Dafür wird um Anmeldung bei Andreas Heise unter der E-Mail-Adresse a.heise-kreiswegewart.lk.ndh@gmx.de gebeten.

Dem Gedenkort Ellrich-Juliushütte kommt innerhalb des Grünen Bandes eine besondere Bedeutung zu. So erinnert der Gedenkort an eines der grauenhaftesten nationalsozialistischen Konzentrationslager. Aufgrund seiner Geschichte wird dem Ort in Würde begegnet. Die Arbeiten werden in Absprache mit der Gedenkstätte Mittelbau-Dora durchgeführt. Es ist geplant, gemeinsam das Gelände zum bevorstehenden 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers am 6. April 1945 herzurichten. Dazu gehört, Gehölze zurückzuschneiden, die Gedenktafeln zu reinigen und Müll einzusammeln.