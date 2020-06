Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstmals „CSD Thüringen“ – Vereine planen gemeinsame Parade

Erstmals soll es dieses Jahr eine gemeinsame Parade zum Christopher Street Day (CSD) für ganz Thüringen geben. Die Gruppen hinter den Demonstrationen in Erfurt, Gera, Jena und Weimar haben sich angesichts der Corona-Pandemie zu diesem Schritt entschlossen, teilte das CSD-Thüringen-Bündnis am Freitag an.

In welcher Stadt die LGBTQ-Gemeinschaft (englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Queere) gegen Diskriminierung auf die Straßen gehen wird, stehe zwar noch nicht fest. Wohl aber das Datum, nämlich der 17. Oktober. Zudem soll es es ein thüringenweites Rahmenprogramm geben.

In Corona-Zeiten ein Zeichen setzen

„So ist dieser CSD Thüringen nicht nur ein Zusammenschluss, sondern auch eine Erweiterung, um gerade jetzt in Corona-Zeiten ein verstärktes Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen“, sagte Theresa Ertel, eine Sprecherin des CSD Thüringen. „Natürlich hat die Gesundheit der Demo-Teilnehmenden jederzeit Vorrang“, betonte sie.

Viele queere Menschen – also solche, die sich etwa selbst nicht in heteronormen Geschlechts- und Beziehungskonstrukten wiederfinden – seien besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen, so die Vereine. So seien etwa Personen, die zu Hause nicht akzeptiert werden und vielleicht sogar Gewalt ausgesetzt sind, dazu gezwungen, viel Zeit daheim zu verbringen. Zudem seien Beratungszentren und andere Anlaufstellen nur online erreichbar oder haben ganz geschlossen.

