Saalfeld/Rudolstadt Landkreis ordnet per Allgemeinverfügung verschärfte Corona-Maßnahmen ab Donnerstag an – kommunale Sitzung nur bei Unaufschiebbarkeit.

Erweiterte Maskenpflicht in Saalfeld-Rudolstadt

Mit einer am Mittwoch zunächst im Internet veröffentlichten Allgemeinverfügung reagiert der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf die Tatsache, dass die Inzidenzwerte bei der Verbreitung des Corona-Virus bundesweit zu den höchsten gehören. Damit treten ab Donnerstag verschärfte Maßnahmen in Kraft, die das Tragen von Masken an ausgewählten Orten, die Tätigkeit von kommunalen Gremien und Angebote der Jugendarbeit betreffen.