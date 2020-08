Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es fährt ein Sonderzug zum Brocken

Nach offiziellem Fahrplan fahren keine Züge am späten Abend auf den Brocken, da sich dieser Berg in der Kernzone des Nationalparks Harz befindet. Nur ein paar Sonderzüge dürfen zu später Stunde zum Brocken fahren. Ein solcher Sonderzug verkehrt am Samstag, dem 19. September. Der Freundeskreis der Selketalbahn veranstaltet diese „romantische Abendfahrt auf den Brocken zum Sonnenuntergang“, kündigt Vereinssprecher Klaus Gottschling an.

Der Zug mit Dampflok startet um 13 Uhr im Bahnhof von Gernrode/Harz. Nach 90 Kilometern Fahrt kommt er am Brocken an. Der Aufenthalt ist für zwei Stunden geplant. Während dieser Zeit können die Fahrgäste den Brockengipfel erkunden und bei entsprechender Sicht den Sonnenuntergang erleben. Die Rückfahrt endet gegen 1 Uhr in Gernrode.

Die Fahrkarten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Sofern es bei der Buchung angegeben wird, hält der Zug zum Zu- und Aussteigen auch auf Unterwegsstationen wie Alexisbad, Stiege, Eisfelder Talmühle und Benneckenstein. Der Zug ist mit Sitzplatzgarantie, Reiseleitung und Bewirtschaftung. Die Teilnahme kostet 49 Euro pro Person sowie 29 Euro für Kinder bis 10 Jahre.

Buchungen und Anfragen unter Telefon: 039296 / 500 07, montags bis freitags 10-12 und 16-18 Uhr