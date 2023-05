Liverpool. Am Samstag ist es soweit, das Finale des Eurovision Song Contests findet statt. Hier finden Sie alle Infos zum ESC 2023 im Überblick.

Bald ist es soweit: Am Samstag findet das Finale des Eurovision Song Contests 2023 statt

Wann und wo kann man die Show verfolgen? Wer sind die Favoriten? Und wer geht für Deutschland an den Start?

Die wichtigsten Infos zum Eurovision Song Contest finden Sie hier im Überblick

Hohe Töne, flache Witze und jede Menge Pyro: Der Eurovision Song Contest kehrt zurück! Bereits seit 1965 wird der ESC von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten organisiert, die in der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zusammengeschlossen sind. Im Laufe der Jahre hat sich der Musikwettbewerb von einem reinen Schlagerfest zur größten Musikshow der Welt entwickelt, die jedes Jahr Millionen von Zuschauern an die Bildschirme fesselt.

In diesem Jahr findet der Eurovision Song Contest im britischen Liverpool statt. Hier beantworten wir alle Fragen zum ESC 2023.

Wann findet der Eurovision Song Contest 2023 statt – Wann ist das Finale?

Der Eurovision Song Contest 2023 findet in der Woche vom 7. bis zum 13. Mai statt. Denn auch wenn es in Deutschland oft nicht wahrgenommen wird: Der Wettbewerb besteht nicht nur aus dem ESC-Finale, sondern auch aus zwei Halbfinal-Shows. Das sind die Termine im Überblick.

1. Semi-Finale: 9. Mai 2023

2. Semi-Finale: 11. Mai 2023

ESC-Finale: 13. Mai 2023

Wo findet der ESC 2023 statt?

Der 67. ESC findet in Liverpool statt. Die M&S Bank Arena in Liverpool wird der Austragungsort des Eurovision Song Contest 2023 sein. Zuvor waren auch die britischen Städte Manchester, Birmingham, Newcastle, Leeds und Sheffield in der engeren Auswahl.

So soll die Bühne beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool aussehen. Foto: BBCeurovision / dpa

Warum ist der ESC 2023 nicht in der Ukraine?

Traditionell richtet das Land, das den ESC gewinnt, den Wettbewerb im darauffolgenden Jahr aus. Nach dem Sieg der ukrainischen Gruppe hätte 2022 die Ukraine den Wettbewerb ausrichten sollen, doch aufgrund des russischen Angriffskrieges wurde diese Regel gebrochen. Großbritannien wird den Eurovision Song Contest 2023 daher veranstalten – in Zusammenarbeit mit der Ukraine.

20022 hat das ukrainische Kalush Orchestra den Eurovision Song Contest gewonnen. Foto: Nderim Kaceli/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

ESC 2023: Wo kann man die Shows im TV und Stream ansehen?

Der Eurovision Song Contest wird in Deutschland wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen – wie gewohnt von der ARD. Los geht es mit dem ESC-Finale live um 21 Uhr. Zum Event gehören neben der eigentlichen Show auch der ESC-Countdown und natürlich die Aftershowparty. Außerdem wird das ESC-Finale auch auf ONE zu sehen sein. Wo die Show im Stream zu sehen ist: ESC 2023 – So sehen Sie den Song Contest im TV und Stream

Gibt es noch Tickets für den ESC 2023?

Aktuell gibt es keine Restkarten mehr für die neun ausverkauften ESC-Shows, die ausschließlich über Ticketmaster UK verkauft wurden. Die Preise für die Halbfinalshows lagen zwischen 30 und 290 Pfund (34 und 329 Euro), für die Finalshows zwischen 80 und 380 Pfund (91 und 431 Euro). Ein weiterer Ticketverkauf ist derzeit nicht geplant.

Wer tritt beim ESC 2023 für Deutschland an?

Deutschland tritt mit der Gruppe Lord Of The Lost beim diesjährigen Song Contest in Liverpool an. Die Dark-Rock-Band aus Hamburg gewann am 3. März den deutschen Vorentscheid und setzte sich mit ihrem Song "Blood & Glitter" gegen sieben weitere Bewerberinnen und Bewerber durch. Welche Gesangstalente beim deutschen Vorentscheid dabei waren: ESC Vorentscheid – Die Teilnehmer im Check

Lord Of The Lost beim deutschen ESC-Vorentscheid 2023

Wie stehen die Chancen für Deutschland und "Lord Of The Lost" beim ESC 2023?

Die Chancen auf den Gesamtsieg beim ESC stehen für Lord Of The Lost derzeit nicht besonders gut. Bei den Wettquoten zählt die Band nicht zu den Favoriten. Stattdessen rangiert der deutsche Vertreter beim ESC 2023 bei den Buchmachern im grauen Mittelfeld. Immerhin scheint derzeit kein erneuter letzter Platz zu drohen.

Dennoch gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: In den vergangenen Tagen kletterte die Band in den Wettquoten leicht nach oben. Sollte sich das fortsetzen und sollten die Einschätzungen der Buchmacher richtig sein, könnte Deutschland am Ende sogar im linken Feld der Punktetafel, also unter der bessern Hälfte der Teilnehmer, landen. Warum der langjährige ESC-Kommentator Peter Urban zuversichtlich ist: Deutschland beim ESC – Lord Of The Lost mit "Blood and Glitter"

Warum ist Deutschland immer im ESC-Finale?

Einen garantierten Platz im ESC-Finale haben der Titelverteidiger und die größten Geldgeber der EBU. Zu diesen gehören:

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Spanien

Italien

Sie werden als "Big Five" bezeichnet. Auch interessant: Deutschland beim ESC – So schnitt die BRD über die Jahre ab

Welche Länder sind beim ESC 2023 dabei?

Im Jahr 2023 werden 37 Länder am Eurovision Song Contest teilnehmen. Die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie die Ukraine als Siegerland von 2022 sind automatisch für das ESC-Finale qualifiziert. Alle anderen Länder müssen sich über das Halbfinale qualifizieren. Lesen Sie auch: Länder beim ESC – Warum eigentlich Australien?

Ist Russland beim ESC 2023 dabei?

Weißrussland wurde bereits 2021 von der European Broadcasting Union als Mitgliedsland suspendiert und darf somit nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist auch Russland vom ESC ausgeschlossen.

ESC 2023: Wer sind die verschiedenen Teilnehmer?

Wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den ESC 2023 ausgewählt wurden, ist unterschiedlich. In einigen Ländern gab es nationale Vorentscheide, in anderen erfolgte die Auswahl intern durch den jeweiligen Sender. Teilweise werden ESC-Talente auch über Castingshows gesucht. Mehr dazu hier: ESC 2023 – alle Teilnehmer im Überblick

Im Video: Das sind die fünf letzten ESC-Sieger

Eurovision Song Contest: Das sind die letzten 5 Gewinner Eurovision Song Contest: Das sind die letzten 5 Gewinner

Wettquoten: Wer gilt bei den Buchmachern als Favorit für den ESC 2023?

Glaubt man den ESC-Wettquoten der Buchmacher, könnte die schwedische Sängerin Loreen den ESC mit ihrem Lied "Tattoo" gewinnen. Das Besondere: Loreen holte bereits 2012 mit "Euphoria " den Sieg. Weitere ESC-Favoriten sind nach den Prognosen der Buchmacher Finnland, die Ukraine, Spanien und Norwegen. Auch interessant: Eurovision Song Contest – Das waren die letzten Gewinner

Warum kann man in Deutschland keine Wetten auf den ESC abschließen?

International ist es durchausüblich – in Deutschland aber verboten: Wetten auf den ESC abschließen. Geregelt ist das hierzulande über den Glücksspielstaatsvertrag. Warum genau Wetten auf den ESC verboten sind, lesen Sie hier.

ESC 2023: Wer moderiert die Shows?

Julia Sanina, Graham Norton, Hannah Waddingham und Alesha Dixon sind die Moderatoren der ESC-Shows in Liverpool. Nach Angaben der BBC moderieren sie das ESC-Finale als Quartett. Das Halbfinale werden Sanina, Waddingham und Dixon als Trio moderieren.

Wie kann man beim ESC 2023 abstimmen?

Beim ESC 2023 entscheiden nationale Jurys und die Zuschauerinnen und Zuschauer über den Gewinner. Auch Fans aus Ländern, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, können per kostenpflichtigem Online-Voting abstimmen. In Deutschland kann per Televoting und SMS abgestimmt werden – allerdings erst, wenn im Finale alle Acts aufgetreten sind. Möglich ist das über diese Nummern:

Anruf: 01371 3636 + zweistellige Startnummer des jeweiligen Favoriten

01371 3636 + zweistellige Startnummer des jeweiligen Favoriten SMS: Nachricht mit der zweistelligen Startnummer des jeweiligen Favoriten an 99599

Für Anrufe und SMS werden Kosten in Höhe von maximal 20 Cent pro Anruf oder SMS fällig. Außerdem kann man von einer Rufnummer aus höchstens 20-mal abstimmen. Möglich ist das auch über die Eurovision-App Lesen Sie auch: Eurovision Song Contest – Das sind die ESC-Regeln