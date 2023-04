Berlin. Zweimal konnte Deutschland den Eurovision Song Contest gewinnen: mit Nicole (1982) und Lena (2010). Alle Beiträge in der Übersicht.

1956 war die ESC-Premiere. Damals fand der Eurovision Song Contest zum ersten Mal statt. Und: Deutschland war auch schon mit von der Partie. Da insgesamt nur sieben Länder teilnahmen, schickte jede Nation zwei Vertreter ins Rennen. Für die Bundesrepublik Deutschland gingen beim Sieg der Schweizerin Lys Assia ("Refrain") Walter Andreas Schwarz ("Im Wartesaal zum großen Glück") und Freddy Quinn ("So geht das jede Nacht") an den Start. Auch interessant: Eurovision Song Contest – Diese Künstler wurden durch den ESC zu Stars

Erst 26 Jahre später gab es den ersten deutschen Sieg beim ESC. 1982 triumphierte die damals erst 17 Jahre alte Nicole mit "Ein bisschen Frieden". Noch einmal 28 Jahre dauerte es bis zum zweiten deutschen Erfolg: Lena Meyer-Landrut siegte in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Ihr Song "Satellite", ein Lied der US-amerikanischen Songwriterin Julie Frost und des dänischen Komponisten John Gordon, landete vor maNga aus der Türkei und Paula Seling & Ovi aus Rumänien mit 246 Punkten auf Platz 1.

Die deutschen ESC-Beiträge: Von "Zwei kleine Italiener" bis Satellite"

Viele der deutschen Beiträge zum Eurovision Song Contest wurden nationale Hits. Neben "Ein bisschen Frieden" und "Satellite" seien noch erwähnt: "Zwei kleine Italiener" von Conny Froboess (1962), "Dschingis Kahn" von Dschingis Kahn (1979), "Can't Wait Until Tonight" von Max Mutzke (2004) und "No No Never" von Texas Lightning (2006). Lesen Sie auch: ESC – So schnitt Deutschland über die Jahre ab

Neben den beiden Siegen gelangen Deutschland vier zweite Plätze (1980, 1981, 1985 und 1987), fünf dritte Plätze (1970, 1971, 1972, 1994 und 1999) und neun letzte Plätze (1964, 1965, 1974, 1996, 2005, 2008, 2015, 2016, 2022) im ESC-Finale. Zwei der Bronze-Trophäen gingen übrigens auf das Konto von Katja Ebstein (1970 und 1971), eine weitere auf das von Mary Roos (1972). Auch interessant: Deutschland beim ESC 2023 – Lord of the Lost mit "Blood & Glitter"

Im Video: Alle ESC-Beiträge aus Deutschland von 1956 bis heute

YouTube: Alle ESC-Beiträge aus Deutschland 1956-2022

Alle deutschen ESC-Beiträge im Überblick