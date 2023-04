Berlin Das ESC-Finale sollte am 13 Mai in der Ukraine stattfinden. Warum Liverpool keine Verlegenheitslösung ist, sondern – ein magischer Ort.

Zum Eurovision Song Contest (ESC) verspricht Liverpool die "beste Party aller Zeiten“. Die Metropole im Nordwesten Englands schmeißt die Party, die eigentlich Kiew zusteht.

Bloß: Die Ukraine – sie gewann das ESC 2022 – darf wegen des Krieges mit Russland den Song Contest nicht austragen. Liverpool ist die perfekte Alternative.

ESC in Liverpool: Nicht nur Heimat der Beatles

Es gibt in der Musikwelt keinen klangvolleren Namen. Liverpool ist ein Sehnsuchtsort. Eine Statue am Pier Head – im Zentrum direkt am Fluss – erinnert an die berühmtesten Söhne der Stadt den Fab Four: John, Paul, George und Ringo. Dabei hat Liverpool mehr zu bieten als die "Beatles" oder den legendärsten aller Fußballsongs: "You'll never walk alone".

Liverpool, bis heute für seine lebendige Musikszene bekannt, ist die Hauptstadt des Pop, die aufgrund der vielen Nummer-eins-Rekorde im Guinness-Buch-der Rekorde als "City of Pop" geführt wird. Zahllose Bands oder Sänger kommen von hier oder wurde von dieser Stadt geprägt:

In den 70er Jahren war die Soul-Gruppe "The Real Thing" eine regelrechte Hitmaschine, schon ihr Debütsingle You To Me Are Everything war weltweit ein Millionenerfolg.

Indes, nur eine Band hat Liverpool so ein Denkmal gesetzt wie die Beatles: "Strawberry Fields Forever" ist nicht nur eines ihrer größten Songs, sondern auch der Name eines Waisenhauses der Heilsarmee ihrer Heimatstadt.

Selbst das Königspaar kann sich nicht dem doppelte Mythos entziehen: dem ESC und der "City of Pop"

Liverpool ist die perfekte Adresse für den ESC

Nicht minder berühmt: Penny Lane, ein Lied über eine besondere Straße und eine gleichnamige Bushaltestelle. Hier um die Ecke haben John Lennon und Paul McCartney ihre Kindheit verbracht. Die Strassenschilder wurden von Fans so oft abmontiert, dass der Stadtrat sie diebstahlsicher einmauern ließ.

Ein Magical Mystery Tour führt jeden Tag Touristen und Beatles-Fans nach Penny Lane und Strawberry Fields. Wahrscheinlich ist die Band aus den 60er Jahren bis heute neben dem Fußballclub FC Liverpool die wichtigste Marke der Stadt.

Und so ist Liverpool die perfekte Adresse für den ESC: Das Festival des Pop in der "City of Pop".

