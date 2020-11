Etwas anderer Karnevalsumzug in Neustadt geplant

Im Orlatal wird am 11.11. vielerorts mit Rathausstürmen und Umzügen die fünfte Jahreszeit eingeläutet. In Neustadt wird traditionell auf dem Neustädter Marktplatz unter den Augen Hunderter Schaulustiger der Schlüsselkampf ausgetragen. Coronabedingt musste das Spektakel allerdings in diesem Jahr – wie auch viele andere Veranstaltungen in der Region – ausfallen.

Die Karnevalgesellschaft Duhlendorf ließ es sich trotzdem nicht nehmen, ihre 67. Session zu eröffnen und das Zepter für die kommenden Monate in der Orlastadt zu übernehmen. Und so wurde der Karnevalsauftakt der derzeitigen Situation angepasst und im kleinen Rahmen zelebriert.

Präsident Christian Thuy nahm den Rathausschlüssel von Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) in dessen Amtszimmer entgegen. Die Narren übergaben im Gegenzug die Chronik und ein Gastgeschenk an das Stadtoberhaupt. Festgehalten wurde das Ganze in einem rund dreiminütigem Video, das auf der Facebook-Seite der Karnevalisten veröffentlicht wurde, um so Faschingsfreunden zu ermöglichen, dennoch gemeinsam mit den Duhlendorfern den 11.11. zu feiern.

Außerdem wurde durch Erik Danke, Präsident der Polizeigarde, und Fahnenträger Marko Dießel um 17.11 Uhr die Fahne auf dem Neustädter Markt gehisst.

Nach dem gelungenen Auftakt soll es das aber noch nicht mit dem Karneval in Neustadt in dieser Session gewesen sein. Die Karnevalgesellschaft Duhlendorf will gerade in Zeiten von Corona ein Zeichen setzen und zeigen, dass mit Kreativität auch unter außergewöhnlicher Bedingungen Gemeinschaft und karnevalistischer Frohsinn möglich sind. Daher hat der Vizepräsident Jan Müller eine frohe Botschaft: „Es wird im nächsten Jahr einen Karnevalsumzug in Neustadt geben.“

Tradition soll keinen Bruch erhalten

Erik Danke (links), Präsident der Polizeigarde, und Fahnenträger Marko Dießel beim Hissen der Fahne auf dem Neustädter Marktplatz. Foto: Karnevalgesellschaft Duhlendorf

Um diesen unter den gegebenen Umständen zu realisieren, haben sich die Duhlendorfer Karnevalisten etwas einfallen lassen – und zwar einen Miniatur-Umzug. „Wir wollen auch unter den besonderen Bedingungen Kultur ermöglichen, damit die Tradition keinen Bruch erleiden muss. Zwar findet das in einer anderen Form statt, aber die Tradition bleibt dadurch trotzdem erhalten. Das ist uns wichtig“, unterstreicht Jan Müller.

Ebenso spielte ein weiterer Gedanke eine Rolle. „Wir haben eine Idee gesucht, um den Gruppen eine Möglichkeit zu geben, etwas zu machen. Wir wissen, dass manche der Gruppen sich nur treffen, weil sie gemeinsam etwas gestalten, um am Umzug teilzunehmen. Das wollten wir ihnen nicht nehmen“, betont der Vizepräsident.

Als dann der Vorschlag eines Vereinsmitgliedes kam, dass doch jeder der Duhlendorfer Karnevalisten einfach einen kleinen Wagen für einen Umzug bauen könne, sei das genau das richtige Stichwort gewesen.

„Die Idee haben wir dann aufgenommen und weiterentwickelt. Wir fanden es extrem positiv, dass sich dazu Gedanken gemacht wurden und dieser Vorschlag kam. Wir waren uns dann schnell einig, das zu machen“, sagt der Vizepräsident.

Wie bei der großen Variante sind ausgefallene Wagen und Fußgruppen gesucht, die im kleinen Format gebastelt werden sollen. „Die Details legen wir noch fest. In den kommenden Tagen werden wir die Umzugsgruppen anschreiben“, so Jan Müller weiter.

Die gestalteten Gefährte und Puppen wollen die Narren dann aufbauen und mit Fotos und einem Video festhalten, um diese so der Öffentlichkeit zu präsentieren.

„Wenn es die Bedingungen zulassen, versuchen wir auch, dass man den Umzug direkt anschauen kann“, sagt Jan Müller. Die Duhlendorfer Karnevalgesellschaft hofft nun, dass sich für den Miniatur-Umzug viele Gruppen begeistern können und fleißig Wagen und Fußgruppen gebastelt und abgegeben werden.

Schaufenster-Wettbewerb ist angedacht

Neben dem Miniatur-Umzug ist außerdem ein Schaufenster-Wettbewerb angedacht, bei dem von den verschiedenen Gruppen der Karnevalgesellschaft Auslagen in der Stadt bunt ausgestalten werden. „Es soll auch in der Stadt zur Karnevalshochzeit zu spüren sein, dass Karneval ist“, findet der Vizepräsident.

Auch Veranstaltungen auf dem Saal durchführen zu können, hoffen die Narren weiterhin. „Wir sind nach wie vor daran interessiert, etwas mit und für Gäste zu machen. Das hängt natürlich davon ab, wie sich die Lage in der kommenden Zeit entwickelt“, so Jan Müller.